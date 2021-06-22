Moskova’nın savaş öncesi görüntüleri renklendirildi

RT Rusça’nın, Büyük Anavatan Savaşı’nın başlamasının 80. yılı nedeniyle bir araya getirdiği videoda, savaşın henüz uğramadığı Moskova’nın görüntüleri yer alıyor. Söz konusu renklendirilmiş görüntülerde başkent Moskova sokaklarındaki günlük yaşamdan kesitler görülebiliyor.

Bunun yanında videoda, savaş günlerine ait görüntüler de bulunuyor, ancak bu görüntüler yenilenmelerine karşın siyah-beyaz olarak bırakılmış.

İkinci Dünya Savaşı’nın, 22 Haziran 1941-9 Mayıs 1945 arasındaki dönemi, Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin bazılarında ‘Büyük Anavatan Savaşı’ olarak adlandırılıyor.

SSCB’nin ordusunun Nazi güçlerine karşı zafer elde ettiği bu savaş sırasında 26 milyonu aşkın Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti.