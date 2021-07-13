Anne köpek, zifte yapışan yavrusunu kurtarmak için insanlardan yardım istedi

Yardıma yetişen hayvan barınağı çalışanları, yavru köpeği ölümcül tuzaktan kurtarıp mazotla temizledi. Köpek yavrusu mucizevi kurtarılışının ardından yeni evine kavuşurken kardeşleri şimdilik barınakta sahiplenilmeyi bekliyor.
Rusya'ya bağlı Yakutistan'da anne köpek zift çukuruna düşen yavrusunu kurtarmak için insanlardan yardım istedi.
Yardıma yetişen hayvan barınağı çalışanları, yavru köpeği ölümcül tuzaktan kurtarıp mazotla temizledi. Köpek yavrusu mucizevi kurtarılışının ardından yeni evine kavuşurken kardeşleri şimdilik barınakta sahiplenilmeyi bekliyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılması için Rus donanmasına ait Be-200 amfibi uçağını Türkiye’ye gönderdiği bildirildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Siauliai kentindeki NATO üssünde düzenlediği basın toplantısı, iki NATO uçağının Rus uçağına önleme yapmak için acilen havalanması nedeniyle yarıda kesildi.
Rus Tu-160 ve Tu-95MC stratejik bombardıman uçakları tatbikat kapsamında Arktika’daki poligonda kruz füzesi fırlattı.
Rusya'da paraşütçü birlikleri bir ilki gerçekleştirerek köpeklerle paraşüt talimi yaptı. Köpeklerde herhangi bir negatif etki gözlenmedi.
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