Rus veterinerler, 3D yazıcılarla tasarlanan protezleri köpeklere taktı

Daha önce aynı uzmanlar, soğuktan donması nedeniyle patileri kesilen kediye dünyada bir ilk olarak dört adet protez titanyum pati takıldı. Bir süre sonra başka bir kedi dört protez takıldıktan sonra yeni patilere kavuştu.

Veteriner Sergey Gorşkov, köpeklere yapılan protez takma ameliyatından bahsederken, 3D protezleri normalde Rusya'da yaptırdıkları, ama koronavirüs pandemisi sebebiyle yaşanan malzeme sıkıntısından dolayı bu kez protezleri Fransa'da sipariş ettiklerini söyledi. Ayrıca Gorşkov, bu tür protezlerin yapımındaki kullanılan teknolojinin oldukça zor olduğunu, uygun olan üç boyutlu yazıcıların fiyatının 40 milyon ruble (yaklaşık 4.6 milyon TL) olduğunu da kaydetti.

Sergey Gorşkov, 2016 yılından bu yana 35 hayvana protez taktıklarını ifade etti.