Yangın sonrası Manavgat'ın ormanları havadan görüntülendi

Yangın sonrası Manavgat'ın Dikmen bölgesindeki ormanlar havadan görüntülendi.
Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarının yol açtığı yıkım, ormanları ve evleri yakarak binlerce turisti ve bölge sakinini tahliyeye zorladı.
Yangın sonrası Manavgat'ın Dikmen bölgesindeki ormanlar havadan görüntülendi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hayatını kaybeden polisler için düzenlenen anma etkinliği sırasında şemsiyesiyle yaşadığı mücadele sosyal medyada büyük yankı buldu.
Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği, Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında üç Rus Be-200 yangın söndürme uçağının görev yaptığını bildirdi.
Rusya'nın Novosibirsk kentinde çalışan veterinerler, patileri kaybeden köpeklere üç boyutlu yazıcı yöntemiyle üretilen titanyum protez takıldı.
Rusya savunma yetkilileri, yeni nesil S-500 hava savunma sisteminin başarılı bir biçimde yeni bir denemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)