Zaharova'dan Johnson'a: Nazilere karşı savaşta milyonlarca kayıp veren Rusya'nın Hitler Almanyası'na benzetilmesi kabul edilemez

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Rusya'da bu yıl yapıalcak FIFA Dünya Kupası'nın Nazi Almanyası'nda 1936 yılında yapılan Yaz Olimpiyat Oyunları'na benzetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Johnson'ın sözlerinin Nazilere karşı savaşta milyonlarca kayıp veren Rusya için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Rus askeri istihbaratında çalışırken İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili soruları yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nı Nazi Almanyası'ndaki 1936 Yaz Olimpiyat Oyunları'na benzetti.

Vladimir Putin 'will use World Cup like Hitler's Olympics', agrees UK Foreign Secretary Boris Johnson https://t.co/ZsFiDRSJyw pic.twitter.com/fZ5EPf4pxo — BBC News (UK) (@BBCNews) March 21, 2018

​Konuyla ilgili Facebook'tan açıklama yapan Zaharova "Nazizme karşı savaşta milyonlarca kayıp veren, topraklarındaki düşmanla savaşıp Avrupa'yı kurtaran ülkemiz ile ilgili benzerlikler kurulması ve kıyaslama yapılması kabul edilemez ve Avrupalı bir ülkenin dışişleri bakanına yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

'JOHNSON, KİN VE KABALIKLA ZEHİRLENMİŞ'

Zaharova açıklamasında ayrıca "Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili henüz bir netlik yoksa, bunun nedeni İngiltere'nin bilgi vermeyi reddetmesi. Boris Johnson'ın durumu ise başka: O kin, öfke, amatörlük ve kabalık zehiriyle zehirlenmiş" ifadelerine yer verdi.

Johnson, Salisbury'de Skripal ve kızının zehirlenmesi olayının arkasında Rusya olduğu suçlamalarını tekrarlamıştı.

Bunun, Moskova'nın başka potansiyel ilticacılara karşı bir sinyali olduğunu iddia eden Johnson, 'kimyasal saldırı' için İngiltere'nin seçilmesinin nedeninin Londra'nın geçmişte Moskova'yı bu yöndeki ihlalleri yönünde kınaması olduğunu iddia etmişti.