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18:17 30 Mart 2018
2018 FIFA Dünya Kupası
Rusya 2018 FİFA Dünya Kupası

80 yıl sonra bir ilk: Rusya'daki Dünya Kupası'nda İngiliz hakem olmayacak

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2018 FIFA Dünya Kupası haberleri
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Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Kupası'nda 1938’den bu yana ilk kez İngiltere'den hiçbir hakem görev almayacak. Bu durum, eski Rus ajan Sergey Skripral ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de zehirlenmesinin ardından İngiltere'yle Rusya arasında yaşanan diplomatik krizi akıllara getirdi.

Hakem Cüneyt Çakır
© AA/ Stringer
Cüneyt Çakır, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacak
FIFA, Rusya'daki turnuvada görev yapacak 36 hakemi dün resmen açıkladı. Listede İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan hiçbir hakem ekibinin yer almaması dikkat çekti.

FIFA'nın listesinde yer alan tek İngiliz hakem Mark Clattenburg. 41 yaşındaki tecrübeli isim sezon ortasında Premier Lig'den ayrıldı ve Suudi Arabistan liginde düdük çalmaya başladı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Clattenburg'un yerine başka bir İngiliz hakemin yazılmasını istese de, FIFA bu talebi geri çevirdi. İngiltere Futbol Federasyonu, Martin Atkinson, Stuart Attwell, Robert Madley, Michael Oliver, Craig Pawson, Anthony Taylor ve Paul Tierney'i 2018 Dünya Kupası'nda görevlendirilmesi için aday olarak göstermişti.

SKRIPAL OLAYIYLA BAĞLANTI KURULDU

FIFA'nın İngiltere'den hiçbir hakeme göreve vermemesi, kararın Skripal davası nedeniyle İngiltere ve Rusya arasındaki yaşanan diplomatik krizle bağlantılı olabileceği yorumlandı.

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Etiketler:
FIFA, Sergey Skripal, İngiltere, Rusya
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