80 yıl sonra bir ilk: Rusya'daki Dünya Kupası'nda İngiliz hakem olmayacak

FIFA'nın listesinde yer alan tek İngiliz hakem Mark Clattenburg. 41 yaşındaki tecrübeli isim sezon ortasında Premier Lig'den ayrıldı ve Suudi Arabistan liginde düdük çalmaya başladı.
İngiltere Futbol Federasyonu, Clattenburg'un yerine başka bir İngiliz hakemin yazılmasını istese de, FIFA bu talebi geri çevirdi. İngiltere Futbol Federasyonu, Martin Atkinson, Stuart Attwell, Robert Madley, Michael Oliver, Craig Pawson, Anthony Taylor ve Paul Tierney'i 2018 Dünya Kupası'nda görevlendirilmesi için aday olarak göstermişti.
SKRIPAL OLAYIYLA BAĞLANTI KURULDU
FIFA'nın İngiltere'den hiçbir hakeme göreve vermemesi, kararın Skripal davası nedeniyle İngiltere ve Rusya arasındaki yaşanan diplomatik krizle bağlantılı olabileceği yorumlandı.
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