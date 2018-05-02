Dünya Kupası, 50 ülke gezdikten sonra son durak Rusya'ya ulaştı

Rusya'daki turnuvayı zirvede tamamlayan ülkeye verilecek olan Dünya Kupası, her şampiyona öncesinde yapılan 'geleneksel dünya turnesini' tamamladı.

Son 48 saatini Japonya'da geçiren kupa, 50 ülkelik gezisini tamamlayarak son durak olan Rusya'ya vardı.

Kupa, Vladivostok'ta dostluğu temsil eden Rus geleneği çerçevesinde ekmek ve tuz ikram edilerek ve su takıyla karşılandı.

© REUTERS / Yuri Maltsev Dünya Kupası Vladivostok'ta dostluğu temsil eden Rus geleneği çerçevesinde ekmek ve tuz ikram edilerek ve su takıyla karşılandı

Kupa karşılama törenine 2012 yılında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na uzanan Gilberto Silva ve 2018 Dünya Kupası'nın resmi elçileri Rus mankenler Viktoriya Lopıreva ile Natalya Vodyanova katıldı.

Kupa 9 Rus şehrinde gösterildikten sonra Moskova'ya götürülecek. 2018 Dünya Kupası, 14 Haziran —15 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın 11 farklı kentinde düzenlenecek.

Bu kentler Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-na-Donu, Soçi ve Yekaterinburg.

Turnuvanın ilk düdüğü, Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda çalacak.

Orijinal kupalar, saf altından imal edilmiş, özel işlemelerle donatılmış ve çok büyük bir değere sahip kupalardır.

Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi Kupası ve Avrupa Ligi Kupası gibi kupaların orijinalleri, kulüplerin veya ülkelerin müzelerine ancak 3 kere kazanılması halinde girebiliyor.

Herhangi bir kupayı 3 kere kazanan kulüpler veya ülkeler, orijinal kupayı müzelerine götürmeye hak kazanırken, 1 veya 2 kere zafere ulaşanlar ise temsili kupa alabilir.