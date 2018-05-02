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15:11 02 Mayıs 2018
2018 Rusya Dünya Kupası
Dünya Kupası Vladivostok'ta dostluğu temsil eden Rus geleneği çerçevesinde ekmek ve tuz ikram edilerek ve su takıyla karşılandı.

Dünya Kupası, 50 ülke gezdikten sonra son durak Rusya'ya ulaştı

© REUTERS / Yuri Maltsev
2018 Rusya Dünya Kupası haberleri
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FIFA Dünya Kupası'nın orijinali, 2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın doğu ucundaki Vladivostok kentine ulaştı.

Rusya'daki turnuvayı zirvede tamamlayan ülkeye verilecek olan Dünya Kupası, her şampiyona öncesinde yapılan 'geleneksel dünya turnesini' tamamladı.

Son 48 saatini Japonya'da geçiren kupa, 50 ülkelik gezisini tamamlayarak son durak olan Rusya'ya vardı.

Kupa, Vladivostok'ta dostluğu temsil eden Rus geleneği çerçevesinde ekmek ve tuz ikram edilerek ve su takıyla karşılandı.

Dünya Kupası Vladivostok'ta dostluğu temsil eden Rus geleneği çerçevesinde ekmek ve tuz ikram edilerek ve su takıyla karşılandı
© REUTERS / Yuri Maltsev
Dünya Kupası Vladivostok'ta dostluğu temsil eden Rus geleneği çerçevesinde ekmek ve tuz ikram edilerek ve su takıyla karşılandı

Kupa karşılama törenine 2012 yılında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na uzanan Gilberto Silva ve 2018 Dünya Kupası'nın resmi elçileri Rus mankenler Viktoriya Lopıreva ile Natalya Vodyanova katıldı.

Today after the world tour the World Cup Trophy 🏆 has finally arrived to Vladivostok and will stay in our country till the finals and maybe after (go go #teamrussia 💪🏻⚽️). #trophytourbycocacola #fifa #fifa2018 Сегодня кубок Чемпионата Мира по футболу 🏆 завершил мировое турне, наконец-то прибыв во Владивосток. Кубок посетит ряд городов нашей страны и останется в России до финала чемпионата Мира. Вообще я верю, что он останется в России навсегда, ведь именно этого мы ждём от нашей сборной! #россиявперед ❤️⚽️

Natalia Vodianova (@natasupernova)'in paylaştığı bir gönderi (May 1, 2018 at 2:15öö PDT)

Kupa 9 Rus şehrinde gösterildikten sonra Moskova'ya götürülecek. 2018 Dünya Kupası, 14 Haziran —15 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın 11 farklı kentinde düzenlenecek.

Bu kentler Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-na-Donu, Soçi ve Yekaterinburg.

Turnuvanın ilk düdüğü, Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda çalacak.

Orijinal kupalar, saf altından imal edilmiş, özel işlemelerle donatılmış ve çok büyük bir değere sahip kupalardır.

Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi Kupası ve Avrupa Ligi Kupası gibi kupaların orijinalleri, kulüplerin veya ülkelerin müzelerine ancak 3 kere kazanılması halinde girebiliyor.

Herhangi bir kupayı 3 kere kazanan kulüpler veya ülkeler, orijinal kupayı müzelerine götürmeye hak kazanırken, 1 veya 2 kere zafere ulaşanlar ise temsili kupa alabilir.

Today in Vladivostok together with @cocacolarus we launched an inclusive campaign to support people with special needs to find new friends and express themselves through sports in Russia. Football unites. And we are looking forward #WorldCup2018 to help us all embrace the beauty of inclusivity. #unified @nakedheartfoundation #trophytour Сегодня мы вместе с @cocacolarus запустили всероссийскую кампанию #готовы #открытьсердца Эта инклюзивная кампания поможет людям с особенностями развития в России найти друзей и раскрыть свой безграничный потенциал. Футбол объединяет! Мы #готовы #открытьсердца и преодолевать любые преграды вместе. И это важно не только для людей с особенностями развития, но и для всех нас. #юнифайд #обнаженныесердца #цветнастроениякрасный

Natalia Vodianova (@natasupernova)'in paylaştığı bir gönderi (May 1, 2018 at 1:39ös PDT)

 

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Etiketler:
2018 Dünya Kupası, Rusya
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