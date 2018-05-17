2018 FIFA Dünya Kupası ulaşım rehberi uygulaması, 1 Haziran’dan itibaren indirilebilecek

“Uygulama, AppStore ve Google Play’den indirilebilecek” diyen Polyakov, rehberin ayrıca Ulaştırma Müdürlüğü’nün internet sitesinde de yer alacağını söyledi.
© REUTERS / Sergey Pivovarov
Rehberde, futbolseverler için servis araçlarının bekleyeceği noktalar, otobüs duraklar ve Dünya Kupası ulaşım altyapısıyla ilgili diğer ayrıntılar belirlenecek.
2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz döneminde, Rusya’nın Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, Soçi ve Yekaterinburg kentlerinde yapılacak.
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