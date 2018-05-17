2018 FIFA Dünya Kupası ulaşım rehberi uygulaması, 1 Haziran’dan itibaren indirilebilecek

2018-Ulaştırma Genel Müdürü Kirill Polyakov, FIFA Dünya Kupası maçlarına gelecek futbolseverler için mobil ulaşım rehberi uygulamasının 1 Haziran’dan itibaren cep telefonlara indirilebileceğini belirtti.

© REUTERS / Sergey Pivovarov 2018 FIFA Dünya Kupası'na 2 binden fazla gazeteci akredite oldu

“Uygulama, AppStore ve Google Play’den indirilebilecek” diyen Polyakov, rehberin ayrıca Ulaştırma Müdürlüğü’nün internet sitesinde de yer alacağını söyledi.

Rehberde, futbolseverler için servis araçlarının bekleyeceği noktalar, otobüs duraklar ve Dünya Kupası ulaşım altyapısıyla ilgili diğer ayrıntılar belirlenecek.

2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz döneminde, Rusya’nın Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, Soçi ve Yekaterinburg kentlerinde yapılacak.