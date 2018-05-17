Arjantin, '2018 Dünya Kupası'nda Rus kadınları tavlama' kitapçığı için özür diledi

Arjantin Futbol Federasyonu, Rusya'nın ev sahipliği 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında Rus kadınların nasıl ‘baştan çıkarılabileceği' konusunda taraftarlara ipuçları veren kitapçık için özür diledi.

© AFP 2018 / Alberto Pizzoli Rus kadınları erkeklerde neye önem veriyor?

Arjantin Futbol Federasyonu, önümüzdeki günlerde Rusya'da gerçekleşecek Dünya Kupası için hazırladığı kitapçıkta taraftarlar için Rus kadınların nasıl 'tavlanacağı' konulu bir bölüm hazırladı.

'TEMİZ OLUN, OLUMSUZ OLMAYIN VE KADINLARA NESNE MUAMELESİ YAPMAYIN'

Rus dili ve kültürüyle ilgili bilgilerin verildiği kitapçıkta 'Temiz olun, güzel giyinin. Rus kadınlarına kendilerini özel hissettirmeniz önemli. Seksle ilgili aptalca sorular sormayın. Olumsuz olmayın ve kadınlara nesne muamelesi yapmayın. Rus kadınları atılımda bulunan erkekleri sever. Rusya'da çok fazla güzel kadın var, ancak her kadın sizin için uygun olmayabilir. Seçici olun" gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Kitapçık ve içerisindeki cinsiyetçi söylemlere yönelik eleştiriler ve tepkilerin ardından da Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Rus kadınlardan özür diledi.

Argentina FA puts out World Cup manual with chapter on picking up Russian women: https://t.co/UrUMmtiHZG pic.twitter.com/XIrQbFrVid — Deadspin (@Deadspin) May 16, 2018

​'FEDERASYON VE YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR'

Federasyonun yazılı açıklamasında "Yapılan iç soruşturmaya göre ilgili bölüm yanlışlıkla basıldı. Bu ifadeler Arjantin Futbol Federasyonu'nun da, Federasyon Başkanı Claudio Tapia'nın da, diğer başka hiçbir yöneticinin de görüşlerini yansıtmıyor" ifadeleri kullanıldı.

Tapia da başkent Buenos Aires'te bulunan Rus kültür enstitüsü 'Russia House'u (Rusya Evi) ziyaret ederek yapılan gaftan ötürü bizzat özür diledi.

40.000'den fazla Arjantinli Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak maçlara katılmak için bilet aldı.

Dünya Kupası'nın 2 kez kazanan Arjantin, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda, Nijerya ve Hırvastistan'ın bulunduğu D Grubu'nda yer alıyor.