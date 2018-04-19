Sibiryalı mikro sanat ustasından Zabivaka minyatürü

© Sputnik / Alexandr Kryazhev Rus ressamdan iğne deliğindeki sanat eserleri 10

Daha önce pirinç tanesinin üzerine Rusya FIFA Dünya Kupası’nın amblemini yapan Aniskin, bu sefer de turnuvanın resmi maskotu Zabivaka’nın mikro heykelciğini yaptı. Boyutu 1.5 mm olan kurt, haşhaş tohumu üzerine işlendi.

Bu eseri için 1 aydan fazla bir süre harcadığını dile getiren usta, “Bu çalışma, küçük plastiği tutabilecek şekilde işlenen özel bir boyadan yapıldı. En zoru, maskotun kafasını, parmaklarını ve futbol topunu yapmaktı” dedi.

Orijinal maskotun forması üzerinde isim ve numarasının yazmadığını fark ettiğini anlatan Aniskin, “Bunu doğru bulmadığım için sırtına ZABIVAKA yazdım ve 10 numarayı verdim, çünkü birçok ünlü futbolcu bu numarayla top koşturdu ve koşturuyor” diye ekledi.