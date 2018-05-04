Peskov: Putin, Dünya Kupası’nın ilk maçına gidecek

Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in Dünya Kupası maçlarına gidip gitmeyeceği yönündeki soruya “Şimdilik emin bir şekilde Putin’in şampiyonanın açılışına, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki maça gideceğini söyleyebilirim” dedi.
Peskov, Putin’in başka maçlara gidip gitmeyeceğini de gidişata bağlı olduğunu belirtti.
FIFA 2018 Dünya Kupası maçları 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın 11 kentinde oynanacak. Açılış maçı Rusya ile Suudi Arabistan’da oynanacak.
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