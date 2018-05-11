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20:03 11 Mayıs 2018
2018 Rusya Dünya Kupası
2018 FIFA Dünya Kupası

Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası ilklere sahne olacak

© Sputnik / Natalya Seliverstova
2018 Rusya Dünya Kupası
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası, tarihteki en büyük ve en fazla izlenen futbol organizasyonu olmaya aday. Rusya'nın 11 kentinde düzenlenecek turnuva, ilkleri de beraberinde getirecek. Russia Today (RT), futbolseverlerin görmeyi bekledikleri bu ilkleri derledi.

VİDEO HAKEM UYGULAMASI

Video hakem uygulaması, Dünya Kupası maçlarında ilk kez kullanılacak. Hakemler, tartışmalı pozisyonlarda kararlarını VAR sistemine başvurarak verecek.

Böylece daha adil bir yönetim sergilemeye çalışacak olan hakemler, bir sonraki tura çıkacağı veya havalimanının yolunu tutacağı ülkelerin kaderleriyle oynamayacak.

İZLANDA İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Putin: Dünya Kupası hazırlıkları neredeyse tamamlandı
Son yıllarda oynadığı futbol ve elde ettiği sonuçlarla adından sıkça söz ettiren İzlanda Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

330 bin nüfuslu bu küçük ada ülkesi, tarihinde ilk kez katıldığı Fransa'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz bitirdikten sonra ikinci turda dünya devi İngiltere'yi 2-1 yenerek tarih yazdı.

EURO 2016'da takımları gibi büyük ilgi çeken İzlandalı taraftarlar, tüm dünyada popüler hale gelen 'Huh, Huh' tezahüratını Rusya'ya da taşıyacak. Alkışlar eşliğinde balina çağırma sesi olan 'Huh, Huh' diye bağıran İzlandalılar, takımdaki oyuncuları ciddi şekilde ateşliyor.

RONALDO SON KEZ SAHNE ALACAK

Dünya Kupası Vladivostok'ta dostluğu temsil eden Rus geleneği çerçevesinde ekmek ve tuz ikram edilerek ve su takıyla karşılandı.
© REUTERS / Yuri Maltsev
Dünya Kupası, 50 ülke gezdikten sonra son durak Rusya'ya ulaştı
Dünyanın en iyi futbolcularından biri kabul edilen Portekizli Cristinano Ronaldo, Rusya'da muhtemelen son kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

Zira 2022 yılında 37 yaşında olacak Ronaldo, Dünya Kupası'nda Portekiz için son kez ter dökecek.

Dolayısıyla dünyanın en iyi futbolcuılarından biri olarak görülen Arjantili Lionel Messi ile Ronaldo, dünya şampiyonu olmak için son kez kozlarını paylaşacak.

30 yaşındaki Messi'nin 2022 yılındaki şampiyonada da sahada olması bekleniyor.

EN FAZLA İZLENEN DÜNYA KUPASI

2018 Dünya Kupası sırasında tüm dünyanın gözü Rusya'da olacak.

Tarihteki en fazla izlenen Dünya Kupası olması beklenen turnuva boyunca yayıncı kuruluşlar, 3 milyardan fazla kişiye 100 bin saatten fazla yayın yapacak.

Turnuvanın finalini 1 milyardan fazla kişi canlı olarak izleyecek.

GÖZLER KAHİN KEDİ AŞİL'DE OLACAK

Rusya 2018 FİFA Dünya Kupası
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80 yıl sonra bir ilk: Rusya'daki Dünya Kupası'nda İngiliz hakem olmayacak
St. Petersburg Hermitage Müzesi'nde yaşayan 'Kahin kedi' Аşil (Achilles), 2018 Dünya Kupası sonuçlarını tahmin edecek.

Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'nın resmi hayvan kahini olan Aşil, üzerinde ülkelerin bayraklarının bulunduğu iki mama kabı arasında seçim yaparak maçların sonuçlarını önceden tahmin etmeye çalışacak.

Konfederasyon Kupası'ndan bu yana tahmin konusunda Аşil'in oldukça iyi bir geçmişi var. Аşil, Portekiz Milli Takımı'nın grup final maçını tahmin ettiği gibi 4 maçtan 3 tanesinin sonuçlarını doğru tahmin etti.

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Etiketler:
Kahin kedi Aşil, 2018 FIFA Dünya Kupası, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Rusya
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