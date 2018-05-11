Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası ilklere sahne olacak

VİDEO HAKEM UYGULAMASI
Video hakem uygulaması, Dünya Kupası maçlarında ilk kez kullanılacak. Hakemler, tartışmalı pozisyonlarda kararlarını VAR sistemine başvurarak verecek.
Böylece daha adil bir yönetim sergilemeye çalışacak olan hakemler, bir sonraki tura çıkacağı veya havalimanının yolunu tutacağı ülkelerin kaderleriyle oynamayacak.
İZLANDA İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
330 bin nüfuslu bu küçük ada ülkesi, tarihinde ilk kez katıldığı Fransa'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz bitirdikten sonra ikinci turda dünya devi İngiltere'yi 2-1 yenerek tarih yazdı.
EURO 2016'da takımları gibi büyük ilgi çeken İzlandalı taraftarlar, tüm dünyada popüler hale gelen 'Huh, Huh' tezahüratını Rusya'ya da taşıyacak. Alkışlar eşliğinde balina çağırma sesi olan 'Huh, Huh' diye bağıran İzlandalılar, takımdaki oyuncuları ciddi şekilde ateşliyor.
RONALDO SON KEZ SAHNE ALACAK
Zira 2022 yılında 37 yaşında olacak Ronaldo, Dünya Kupası'nda Portekiz için son kez ter dökecek.
Dolayısıyla dünyanın en iyi futbolcuılarından biri olarak görülen Arjantili Lionel Messi ile Ronaldo, dünya şampiyonu olmak için son kez kozlarını paylaşacak.
30 yaşındaki Messi'nin 2022 yılındaki şampiyonada da sahada olması bekleniyor.
EN FAZLA İZLENEN DÜNYA KUPASI
2018 Dünya Kupası sırasında tüm dünyanın gözü Rusya'da olacak.
Tarihteki en fazla izlenen Dünya Kupası olması beklenen turnuva boyunca yayıncı kuruluşlar, 3 milyardan fazla kişiye 100 bin saatten fazla yayın yapacak.
Turnuvanın finalini 1 milyardan fazla kişi canlı olarak izleyecek.
GÖZLER KAHİN KEDİ AŞİL'DE OLACAK
Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'nın resmi hayvan kahini olan Aşil, üzerinde ülkelerin bayraklarının bulunduğu iki mama kabı arasında seçim yaparak maçların sonuçlarını önceden tahmin etmeye çalışacak.
Konfederasyon Kupası'ndan bu yana tahmin konusunda Аşil'in oldukça iyi bir geçmişi var. Аşil, Portekiz Milli Takımı'nın grup final maçını tahmin ettiği gibi 4 maçtan 3 tanesinin sonuçlarını doğru tahmin etti.
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