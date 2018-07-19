Dünya Kupası’nda tribünler futbola, localar anlaşmaya doydu

FIFA 2018 Dünya Kupası için onbinlerce taraftarın yanı sıra birçok dünya lideri de ev sahibi Rusya’yı ziyaret etti. Tribünlerde ve ekran başlarında futbol şöleni yaşanırken, VIP localarda ülkeler arasında çok sayıda anlaşma imzalandı. Sputnik, şampiyona boyunca imzalanan anlaşmalar ve bu anlaşmaların Rus ekonomisine getirilerini derledi.

FIFA 2018 Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanından onbinlerce futbolseverin Rusya'ya gelmesini sağlamasının yanı sıra, milyarlarca dolarlık yatırımların yapılmasına vesile oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin yaptığı anlaşma kapsamında Rusya'nın devlet hazinesine 3 trilyon ruble (230 milyar TL) girdi. Almanya, gaz türbinleri üretiminin yerelleştirilmesi, Sapsan trenlerinin ve Moskova-Kazan ekspress otoyolunun inşası için on milyonlarca euro yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN'LA 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM HACMİ

Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman El Suud Moskova'ya gelen ilk liderlerdendi. OPEC ile OPEC üyesi olmayan ülkelerin bu ay başında yaptığı anlaşma ve dünya petrol piyasasının gelişimi konusunda iki ülkenin pozisyonlarının kesişmesi devlet bütçesine 4 trilyon ruble (306 milyar TL) kazanç sağladı. Buna ek olarak, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RFPI) verilen bilgilere göre, Riyad ile yapılan ortak yatırım hacmi 2 milyar dolara ulaştı.

Şampiyonadan kazançlı çıkanlar sadece petrol şirketleri değildi. Dünya Kupası'nın bitimine yakın Suudi Arabistan Yatırım İdaresi, ülke topraklarında bir temsilcilik ofisi açması için Rus tarım şirketi Miratorg'a izin verdi. Yapılan anlaşma, Rus şirketin sadece Suudi Arabistan'a değil, aynı zamanda diğer Müslüman ülkelere de helâl etiketli ürün sevkiyatını önemli ölçüde olanağı verecek.

İRAN'A YÜK VAGONU SEVKİYATI

Rusya ve İran Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcıları Georgiy Kalamanov ve Barat Gabadian, Yekaterinburg'daki INNOPROM-2018 uluslararası endüstri fuarında bir araya geldi. Kalamanov'un açıklamasına göre, Rusya, İran'a 75 milyon dolar değerinde yük vagonları ve bu vagonlara ait montaj kitlerini teslim etti. Ayrıca sivil havacılık ve otomotiv endüstrisi alanındaki ortak projelere yönelik çalışmalara başlanacağı da bildirildi.

Şampiyonanın sonlarına doğru Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti bir araya geldi. Görüşmede petrol üretimi alanında işbirliğini genişletme konusunda anlaşmaya varıldı. Putin, İran'daki projelere 50 milyar dolar (241 milyar TL) kadar yatırım yapmaya hazır olduğunu da belirtti.

MISIR İLE FUAR ORGANİZASYONU ANLAŞMASI

Temmuz ayında Moskova, Arabia-2019 Uluslararası Forumu'nun ortak organizasyonu ile ilgili Kahire ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Forum kapsamındaki etkinliklere Ortadoğu ile Kuzey ve Orta Afrika'dan 100'den fazla uluslararası şirketin katılması bekleniyor.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan da 21 Haziran'da, Kızıl Deniz'in mercan resiflerini sevenler için iyi bir haber geldi. Mısır'a charter seferlerinin yeniden başlamasıyla ilgili görüşmelerin başlayacağı bildirildi.

Şampiyonanın başlamasından önce, Mayıs 2018'in sonunda, Moskova ile Kahire, Port Said'in doğusunda 50 yıllık bir süre için bir Rus sanayi bölgesi kurulması konusunda bir anlaşma imzalamışlardı. Rus sanayi bölgesi, Süveyş Kanalı'nın münhasır ekonomik bölgesine dahil olacak.

ALMANYA İLE ORTAK PROJE PORTFÖYÜ GENİŞLETİLDİ

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Dünya Kupası, Rusya ekonomisine nasıl etki edecek?

Rusya ve Almanya arasındaki ortak proje portföyü genişletildi. Siemens'in Rusya'daki temsilcisi Dietrich Meller, Gaz türbini üretiminde yerelleştirme oranının yüzde 90'a çıkarılması için onlarca milyon euro yatırım yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Yerelleştirme oranı şu an yüzde 60 civarında.

Alman şirketleri, Moskova-Kazan ekspress otoyolunun inşası için de yatırım yapacak. Yatırımın toplam tutarı 1,6 trilyon rubleyi (76 milyar TL) buluyor. Siemens, aynı zamanda Rus Devlet Demiryolları ile birlikte, Moskova'dan St. Petersburg'a seyahat edenlerin aşina olduğu Sapsan trenlerinin üretiminin yerelleştirilmesi için Rusya'da bir mühendislik merkezi açmayı planlıyor.

KUKA AG şirketi de Rus işletmelerine 1.000 adet endüstriyel robot göndermeyi istediğini bildirdi. Şirketin başkanı Stefan Lama, 2017 yılında ülkede 20 milyon euro değerinde 700'den fazla robotun üretime alındığını vurguladı.

GÜNEY KORE VE JAPONYA İLE MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIMLAR

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Rusya’nın ev sahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası görkemli bir törenle sona erdi

Güney Kore Devlet Başkanı Mun Zhe Ying, haziran ayı sonunda, Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke liderleri karşılıklı ticaretin geçen yıl yüzde 27 oranında artarak 19,2 milyar dolara (92 milyar TL) ulaştığını, bu yılın ocak-nisan döneminde bu oranda yüzde 6,5 artışın gözlendiğini kaydetti. Böylece Güney Kore'nin Rus ekonomisindeki yatırım hacmi de arttı ve 1.2 milyar dolara (5 milyar TL) çıktı.

İki lider ayrıca, Rusya ve Güney Kore arasındaki enerji alanında da güçlü bir işbirliğini olduğuna dikkat çekti. Güney Kore tersaneleri halihazırda Yamal'daki fabrikadan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatı için 15 tanker inşa ediyor. Planlar arasında Vladivostok'taki serbest limanın ortak modernizasyonu, sahil tersanesi Zvezda'nın yenilenmesi, Kuzey Denizi ticaret rotası ve Trans-Sibirya Demiryolu'nun düzenlenmesi de yer alıyor.

Japonya ile planlanan 130 projenin yarısından fazlası da uygulama aşamasında. Dijital teknolojilerin gelişimine özel bir önem veriliyor. Her iki ülke de dijitalleşmenin sadece sanayi alanında değil aynı zamanda kamusal yaşamdaki payını da arttırmayı planlıyor.

PERU, URUGUAY VE KOLOMBİYA İLE TİCARET ANLAŞMALARI

© REUTERS / Kai Pfaffenbach 2018 Dünya Kupası'nın sahibi Fransa oldu

Rus taraftarlar, Mısır'a karşı oynanan maçta milli takımlarını desteklemeye hazırlanırken, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladimir Padalko, Peru'nun Rusya Büyükelçisi Benhamin Chimoy ve Lima Ticaret Odası Genel Müdürü Jose Rosas ile Moskova'da bir araya geldi. Taraflar 1980 yılında Sovyetler Birliği ile yapılan işbirliği anlaşmasını güncelleştirdi.

Taraflar ayrıca Rusya'nın Peru'ya mineral gübre ve petrol ürünleri; Peru'nun da Rusya'ya tarım ürünleri sevkiyatı yaptığı geneleksel ticaret modelinin ötesine geçilmesi gerektiğine karar verdi. Rosas, Peru'nun ilaç, tıbbi ürünler, bilişim teknolojileri ve madencilik ve inşaat yatırımlarına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Tahıl, tereyağı ve et ithalatıyla ilgilenen Uruguay da iki ülke arasındaki ticari ilişkileri arttırmayı istediğini beyan etti. Rusya da gıda güvenliği yasalarına uyması halinde Uruguay'ın soya fasulyesi için pazar oluşturmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert ve Kolombiya'nın Rusya Büyükelçisi Alfonso López Caballero arasındaki görüşme de Kolombiya ile İngiltere arasında yapılan son 16 maçıyla paralel olarak gerçekleşti. Maçı penaltılarda İngiltere'ye karşı kaybeden Kolombiya için Rus tahıllarının tedariki için yapılan görüşme başarılı geçti.