Yabancı taraftarlar Rusya’da milyonlarca dolar harcadı

Vedomosti gazetesine göre, FIFA 2018 Dünya Kupası’nı ağırlayan Rusya’ya 570 bin yabancı taraftar geldi. Taraftarlar şampiyona süresince Rusya’da banka kartlarıyla 39 milyar ruble (624 milyon dolar) harcadı.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Dünya Kupası’nda tribünler futbola, localar anlaşmaya doydu

FIFA 2018 Dünya Kupası, Rusya'nın dünyadaki algısını değiştirirken, ekonomik getiriler de sağladı. Vedomosti gazetesine göre, şampiyona sırasında Rus Sberbank bankası, 194 ülkeden 899 bin banka kartıyla işlem yapıldığını belirledi. Sberbank bankamatikleri ve şubelerinde şampiyonanın gerçekleştiği 1 aylık süre boyunca yabancı taraftarlar 39 milyar ruble (624 milyon dolar) harcama yaptı.

En çok parayı ise 5.6 milyar ruble (90 milyon dolar) ile ABD'li taraftarlar bıraktı. Çinli taraftarlar de 4.1 milyar ruble (65 milyon dolar) ise en çok para harcayan ikinci taraftar grubu oldu. Meksikalılar banka kartlarından 2.2 milyar (35 milyon dolar), İngilizler de 1.9 (30 milyon dolar) milyar ruble harcadı. Arjantin, Almanya ve Brezilya'dan misafirler de kartlarından 1'er milyar (16 milyon dolar) ruble harcama yaptı.

En çok harcama sırasıyla gıda, otel ve uçuşlara yönelik oldu. Taraftarlar giyim ve sporla ilgili ürünler de almayı tercih etti.