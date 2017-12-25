Soğuk ve rüzgarlı havada yüz felcine dikkat

Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin başına gelebilecek bu sorunun ortaya çıkmasında hava şartlarının tetikleyici olduğunu söyledi. Bununla birlikte hastaların çoğunda kesin nedeni bilinmeyin yüz felcine, kulak iltihapları, tümörler, bazı virüsler ve sinir yaralanmalarının da etken olabildiği biliniyor.
'TAT ALMADA GÜÇLÜK DE YAŞANABİLİR'
Aşırı soğuk hava ve rüzgar yüze, bölgedeki sinirlere direkt olarak etki ediyor. Üstelik soğuk nedeniyle kasların da isteksizce kasılması yüz felci için zemin hazırlıyor.
'ATKI VE ŞAPKA GİYMELİ, ISLAK SIÇLA DIŞARI ÇIKILMAMALI'
Dr. Ortaçbayram, yüz felci geçirenlerin şikayetlerinin çoğunlukla cerrahi ya da medikal tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden düzelebildiğini ifade etti. Ancak normalleşme sürecini hızlandırmak için, medikal tedavi ile birlikte yüz kaslarına masaj uygulamak yarar sağlıyor. Ayrıca, rahatsızlık süresince tam olarak kapanmayan gözleri enfeksiyonlar ve travmalara karşı korumak için, antibiyotik, suni gözyaşı ve göz bandı kullanmak gerekiyor.
Belirtilerde 3 hafta içinde iyileşme görülmediği takdirde EMG testi yapılarak, sinirin fonksiyonu ölçülerek olası bir cerrahi girişim için değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, yüz felci sadece yüz bölgesinde görülen bir hastalık olduğundan vücudun diğer bölgelerinde görülebilecek uyuşukluklarda olası başka rahatsızlıkların araştırılması da gerekiyor.
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