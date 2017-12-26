Katar ve Suudi Arabistan arasında 'satranç' krizi

Katar'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın yıldırım satranç müsabakalarına katılma kararı aldığı bildirildi.
Ayrıca açıklamada, FIDE'nin, Katar Satranç Federasyonuna gönderdiği e-postada, 'vizelerin, oyuncuların Uluslararası Riyad Havaalanı'na vardıklarında hazır olacağı' bilgisini paylaştığı belirtildi.
Katar Satranç Federasyonu daha önce yaptığı açıklamada, 'şampiyonayı düzenleyen komitenin, Katar A Milli Takımı oyuncularına müsabakalar sırasında Katar bayrağını açmamaları şartını getirmesi' nedeniyle şampiyonaya katılmayacaklarını duyurmuştu.
Suudi Arabistan Genel Spor Kurumunun FIDE ve Suudi Arabistan Satranç Federasyonunun iş birliğinde düzenlediği şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 700 oyuncu katılacak.
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