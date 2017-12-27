Moskova'da fabrikada silah sesleri: 1 kişi öldü

Polis kaynakları RİA Novosti haber ajansına demeçlerinde, olayın şirketler arasındaki mülk anlaşmazlığından dolayı yaşandığını söyledi.

Polis kaynaklarının anlattığına göre, bir mülk konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada kimliği henüz belirlenemeyen biri ateş açıp bir kişinin yaralanıp ölmesine neden oldu.

Ayrıca, saldırganın binadaki birkaç kişiyi rehin aldığı iddia edildi. Fakat daha sonra bu iddia polis tarafından yalanlandı.

Saldırganın, fabrikanın eski sahibi olan İlya Averyanov olduğu da öne sürülüyor.

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