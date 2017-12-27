Florida'da fazla para verdiği için ATM'yi yumruklayan adam tutuklandı

Olay 29 Kasım'da yaşandı.23 yaşındaki Michael Joseph Oleksik adlı adam Florida'nın Cocoa bölgesinde Wells Fargo bankasına ait bir ATM'den para çekmek istedi.

Ancak ATM genç adamın istediği miktardan fazla para verince Oleksik, ATM makinesini yumrukladı.

'NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM'

Olaydan kısa süre sonra bankayı telefonla arayan Oleksik verdiği zarar nedeniyle özür dileyerek 'ATM fazla para verdiği için öfkelendiğini ve ne yapacağını bilemediğini' söyledi.

Genç adam 'işe yetişmeye çalıştığı ve acelesi olduğu' gerekçesiyle böyle davrandığını da belirtti.

5.000 DOLARLIK HASAR NEDENİYLE TUTUKLANDI

Ancak banka ATM'de en az 5.000 dolarlık hasarın olduğunu öğrenince polise haber verdi.

Polis yaptığı incelemede kamera kayıtlarında Oleksik'in ATM'nin ekranını yumrukladığını tespit etti.

Genç adamın verdiği hasar nedeniyle tutuklandığı ve Brevard cezaevine gönderildiği açıklandı.