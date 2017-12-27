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    Örümcek Adam

    Süper kahramanlar dünyayı kurtarabilir ama çevreyi mahvedecekleri kesin

    © AFP 2017/ Robyn Beck
    Yaşam
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    Stanford Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırmada Batman'dan Demir Adam ve Örümcek Adam'a dek 9 süper kahramanın karbon ayak izleri çıkarıldı. Süper kahramanların aşırı enerji tüketerek çevreye çok zarar verebildikleri sonucuna varıldı.

    Batman Superman'e karşı
    © Fotoğraf: IMDB
    'Batman Superman'e karşı' koleksiyonu çıktı
    Hollywood'un seri halde çektiği filmler sayesinde süper kahraman furyası tüm dünyayı sararken ABD'nin en prestijli kurumlarından Stanford Üniversitesi'nin jeologu Miles Traer 'çevrenin korunması isteniyorsa süper kahramanlara paye verilmemesi gerektiği' uyarısı yaptı. Traer ile iki meslektaşı 9 süper kahramanın karbon ayak izlerini çıkardı ve çevre için çok zararlı oldukları sonucuna vardı.

    KAHİN'İ BİLGİSAYARDAN UZAK TUTMALI

    Batman-Joker
    © Fotoğraf: DC Comics
    Batman de ezeli düşmanı Joker de öldü

    DC'den Barbara Gordon/Oracle, Batman, Süpermen, The Flash, Bataklık Canavarı (Swamp Thing) ile Marvel'dan Jessica Jones, Firebird, Demir Adam ve Örümcek Adam bilimsel mercek altına alınan süper kahramanlar oldu. İçlerinden çevreye en çok zarar veren Barbara Gordon/Oracle çıktı. Bilgisayar sihirbazı Oracle'ın (Kahin) temiz enerji kaynakları kullanması halinde bile kullanacağı enerji yılda 650 milyon kilo karbondioksit salımına neden olacak. Bu, ortalama bir insanın karbon salımının yüzlerce katı. 

    FLASH'IN ENERJİSİ HAMBURGERDEN GELSEYDİ

    Peki ya günü kurtarmak için teknolojiye başvurmayan kahramanlara ne demeli? Flash'in Oracle'dan arta kalır yanı yok. Yıldırım hızıyla koşmak için ihtiyaç duyduğu enerji, haftada 3.6 metre yüksekliğinde hamburger yemesini gerektirir ki, bu da yılda 45 milyon kilo karbondioksit üretilmesi anlamına gelir.

    ABD'de 'Batman katili'ne müebbet hapis
    © AP Photo/ RJ Sangosti
    ABD'de 'Batman katili'ne müebbet hapis
    PEKİ YA BATMOBİL?

    Bu hesaplar üzerinden Batman bile çevre dostu değil. Üstelik Batman'in her yerinden alevler, gazlar saçan Batmobil'i var. ''Bu, çevre için korkunç olmalı'' vurgusunu yapan Traer, süper kahramanların çevreye zararıyla ilgili sunumunu 'Bilim ile Bilimkurgu: Kurmaca Dünyaları Araştırmak İçin Gerçek Bilimi Kullanmak' isimli panelde yaptı. 

    TEK İSTİSNA SÜPERMEN: GÜNEŞ ENERJİSİNİN SİMGESİ 

    Ancak insanlık için olduğu kadar yeryüzü için de hayırlı bir istisna bulundu: Güneşten derlediği gücüyle Süpermen, güneş enerjisinin 'poster çocuğu' oldu.

     

    Etiketler:
    Süper Kahraman, Örümcek Adam, Demir Adam, The Flash, Süpermen, Batman, Barbara Gordon/Oracle, Stanford Üniversitesi, Miles Traer, ABD
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