Çocuklar Kremlin’de 'yakaladıkları' Putin’i soru yağmuruna tuttu

Kremlin’de dün çocuklar için geleneksel hale gelen Noel şenliği düzenlendi. Etkinlikten sonra Kremlin’deki Katedral Meydanı’na çıkan çocuklar, animatörlerin gösterisini izledi. O sırada ise Putin, bir hükümet toplantısı için dışarı çıktı. Bu fırsatı kaçırmayan yaklaşık 200 çocuk, Putin’in etrafını sarıp sorularını sıraladı.

Gittiği şehirler ve en sevdiği yerin neresi olduğu sorulan Putin, ülkenin Yamal, Kursk, Tataristan ve diğer birçok yerine gittiğini, doğup büyüdüğü St. Petersburg’un da en sevdiği şehir olduğunu ifade etti.

Çocuklardan biri de Putin’e televizyonda daha uzun göründüğünü söyledi. Bu ifadeleri gülümseyerek karşılayan Putin “Bunun bir önemi yok” dedi.

Putin’in etrafında siyasetle ilgili çocuklar da vardı. Bir çocuğun ‘Muhalefete karşı nasıl bir yaklaşımınız var?’ sorusuna Putin “Saygılı. Sağduyulu muhalefete…” yanıtını verdi.

kremlin.ru Putin, Kızıl Meydan'da buz hokeyi oynadı

Bir çocuk da “Bu kadar büyük bir ülkeyi yönetmek zor mu?” sorusunu yöneltmesi üzerine Putin “Bizimki gibi, siz gibi çocukların yaşadığı bir ülkeyi yönetmek zor değil” ifadelerini kullandı.

Bir başkasının da “Peki ya hokey?” sorusunu yöneltmesi üzerine Rus lider “Severim” dedi.

Kerç Köprüsü’nde bir ilk

Çocuklardan biri de Putin’e Rusya ile Kırım’ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü’ne arabayla gelip gelmeyeceğini sordu. Putin, çocuğa bu isteğini gerçekleştireceği yönünde söz verdi.

Putin bir süre sonra çocuklara hükümetle toplantıya gitmesi gerektiğini söyleyip yanlarından ayrılmaya çalıştı. Ancak çocuklar fotoğraf çektirmek istedikleri Putin’i bir süre daha bırakmadı. Çekimden sonra yeni yılı kutlayıp iyi dileklerde bulunan Putin, çocukların yanından ayrıldı.