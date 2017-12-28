Tayvan'da pasaport krizi: 'Uyuyup uyandık, Amerikalı olduk'

Tayvan'da yeni biyometrik pasaportlarda Taipei'nin Taoyuan yerine yanlışlıkla Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nın tasvir edildiği ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu 'Tayvanlılar uyuyup uyandı, Amerikalı oldu' esprisiyle özetledi.

BBC'nin haberine göre, yeni pasaportların pazartesi günü dolaşıma sokulmasının ardından vatandaşların farkına vardığı hata, Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından da kabul edildi.

Tayvanlı yetkililer, şahıslara verilen 285 yeni pasaportu geri istedi. 200 bin pasaportun yeniden basılacağı ve bakanlığın hatadan ötürü özür dilediği belirtildi.

Pasaportlardaki tasvir, sosyal paylaşım sitesi Weibo ve Facebook kullanıcıları tarafından yaygın şekilde paylaşıldı.

Taiwan recalls 200,000 passports after accidentally featuring an image of Dulles airport https://t.co/13qnjcMFai pic.twitter.com/CeEyphf2F3 — Travel + Leisure (@TravelLeisure) December 27, 2017

​Bir Weibo kullanıcısı, "Bu adam kendi havalimanının neye benzediğini bile bilmiyor mu?" yorumunu yaparken, bir diğeri "Tayvanlılar uyuyup uyandı, Amerikalı oldu" ifadesini kullandı.

Yeni bir tasarımla basılacak pasaportların bir ay içinde hazır olacağı, o güne kadar başvuruda bulunanlara biyometrik pasaportların eski modellerinin verileceği kaydedildi.

Taiwan to recall passports with erroneous Dulles Airport image | Taiwan News https://t.co/qSRtNnKuc8 pic.twitter.com/EbsDlcAE5Z — Taipei & Taiwan (@TaiwanRR) December 26, 2017

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