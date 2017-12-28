Zenginler ve yoksulları neler mutlu ediyor?

Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim adamlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, varlıklı insanları kendileri hakkında düşünmenin, dar gelirlilerinse başka insanlarla iletişim kurmanın mutlu ettiğini ortaya koydu.

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American Psychological Association’ın (Amerikan Psikoloji Birliği) yayınladığı makaleye göre, Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları gelir düzeyinin duygular üzerinde nasıl etki ettiğini araştırdı. Araştırmaya katılan 1519 kişiye sevgi, memnuniyet, merhamet, gurur, coşkun, saygı ve tatmin gibi mutlulukla ilişkilendirilen duyguları ne sıklıkla yaşadıkları soruldu. Katılımcılardan ‘Başkalarını umursamak beni mutlu ediyor’ ifadesine puan vermeleri istendi.

Araştırmanın sonucunda varlıklı kişilerin başlıca mutluluk kaynağının gurur ve kendinden memnun olmak olduğunu gösterdi. Bu kişiler, az gelirlilere kıyasla ‘İnsanlar bana saygı duyduğunda mutlu hissediyorum’ ifadesine daha yüksek puan verdi.

Dar gelirlilerin ise başka insanlarla iletişim halinde olarak daha mutlu olduğu öğrenildi.