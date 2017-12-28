Taylandlı hemşirelerden Köpek Yılı nedeniyle yeni doğanlara sevimli jest

Bangkok'taki Paolo Memorial Hatanesi'ndeki hemşireler Çin takvimine göre 2018'in Köpek Yılı olması sebebiyle yeni doğan bebeklere köpek şeklinde kıyafetler giydirdi. Hemşirelerin yeni doğanlara köpek suratlı, kulaklıklı başlıklar ve ucunda kuyruk bulunan minik şortları giydirmesi çok sevimli görüntülere neden oldu.