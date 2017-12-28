Taylandlı hemşirelerden Köpek Yılı nedeniyle yeni doğanlara sevimli jest

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir hastanedeki hemşireler geleneksel Çin takvimine göre 2018'in Köpek Yılı olması nedeniyle yeni doğan bebeklere sevimli köpek kıyafetleri giydirdi.
Barça'dan eski takım arkadaşı Pique'ye çok ilginç bir röportaj veren Neymar, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlandığında felç kalmaktan 2 santimlik farkla kurtulduğunu anlattı. Geçmiş Dünya Kupalarını değerlendirirken 2002'de Brezilya'yı en çok Türkiye'nin zorladığını söyledi.
Japon uygulama geliştiricisi Kazuya Noshiro, iPhone X'in TrueDepth kamerası ve Face ID yüz tanıma sistemini kullanarak, yüzünü görünmez hale getirebilen bir uygulama geliştirdi. Noshiro'nun Twitter'dan paylaştığı video farklı yorumlara neden oldu.
Vietnamlı Vietjet Air havayolları, 2018 için birbirinden güzel ve seksi kadınların bikinili fotoğraflarının yer aldığı bir takvim hazırladı.
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisinin Barcelona olduğunu açıkladı. Guardiola, 2008 - 2012 arasında çalıştırdığı Barcelona'yı favori görmesinin gerekçesi olarak da Lionel Messi'nin Katalan ekibinde forma giymesini gösterdi.
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