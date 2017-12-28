Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi

Vietnamlı Vietjet Air havayolları, 2018 için birbirinden güzel ve seksi kadınların bikinili fotoğraflarının yer aldığı bir takvim hazırladı.

Seyahatler öncesinde yolcuların bir havayolundan beklentileri genellikle tercih edilirken düşük ücret, ücretsiz bagaj hakkı, konfor veya uygun uçuş saatleri olsa da, Vietnamlı havayolu şirketi, bu listeye ‘bikinili hostesleri' de ekledi.

23 yurtiçinde, 10 yurtdışında güzergâha uçan Vietjet Air havayolları, bikinili kadın fotoğraflarının yer aldığı 2018 takvimi çıkardı.

South China Morning Post'un aktardığına göre, şirketin basın sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Seksi model teması Vietjet yolcularının her zaman tercih ettiği bir tema oldu" dedi.

Kaynak, fotoğraflarla şirketin üst düzey hizmetleri ve sevecen kabin ekibinin yansıtıldığını ileri sürdü.

Öte yandan takvimin ardından yolculukları sırasında fotoğraflardaki gibi bikinili hosteslerle karşılaşmayı umanlar hayal kırıklığına uğrayabilir. Nitekim takvimdeki fotoğraflarda yer alan kadınların hiçbiri şirketin hostes kadrosunda değil ve her biri birer model.

Bu arada hayal kırıklığına uğrayan yalnızca yolcular değil, şirket de olabilir. Zira bilet satışlarını arttırmak isteyen şirkete muhafazakâr yolcuların nasıl yaklaşacağı merak konusu.