Apple’dan iPad kullanıcısına 47 yıllık yasak

BadBurrito78 adlı Reddit kullanıcısı, 3 yıl boyunca kullanmadığı iPad marka tabletini açmaya kalkıştığı zaman ekranda cihazın devre dışı bırakıldığını ve kendisinin tabletini 24.735.744 dakika (47 yıl) sonra yeniden açmaya deneyebileceğini bildiren bir mesajla karşılaştı.

@Apple how is my ipad locked out for 47 years pic.twitter.com/R6kNv7FvgY — s i e n a (@sienaajones) 22 July 2017

​Uzun süre kullanılmayan tabletin, içindeki tüm ayarları sıfırlayarak varsayılan olarak belirlenen 1 Ocak 1970 tarihine geri döndüğü, açıldıktan sonra da zamanı kontrol ettiği ve hata verdiği öğrenildi.

Bu sürprizle karşılaşan kullanıcının sorunu çözmeye yönelik ne gibi adımlar atacağı henüz bilinmiyor, fakat konuyla ilgili yorum bırakan diğer kullanıcılar, kendisine tableti bir bilgisayara bağlayarak, tarihi değiştirmeyi denemesini önerdi.