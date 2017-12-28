Instagram’ın yeni özelliği kullanıcıların tepkisini çekti

Instagram'ın yeni güncellemesinin sayesinde uygulamada, kullanıcının arkadaşlarının beğenmiş oldukları kayıtlar ana ekranda görüntüleniyor. Instagram, güncellenen uygulamanın geçici olarak devre dışı bırakılmasını önermiş olsa da bu yeni özellik, birçok kullanıcıdan olumsuz tepki aldı.

© REUTERS/ Thomas White Instagram'a iki yeni özellik geliyor

Kullanıcılar, uygulamadaki değişikliklerin iptal edilmesini ve kayıtları kronolojik düzende izleme olanağının geri getirilmesini talep etti.

'@killianwoods' adlı kullanıcı, ‘Bu (güncelleme) kimin işine yarar? ifadeleriyle kızgınlığını dile getirdi.

'@swissdanishguy' adlı diğer bir kullanıcı, "Ekranımda bu sabah görüntülenen tüm yayınlar, en az 3 gün önce yapılmıştı. Elbette, hadi bir de ‘önerilen' işlevini ekleyelim. Sosyal ağlardaki algoritmalar günden güne daha kötü bir hal alıyor" sözleriyle tepki verdi.

'@viciousjazz' kullanıcısıysa, "Instagram'ımda tüm içeriğin kronolojik düzende olmasını istiyorum, ‘önerilen' herhangi bir kaydın olmasını istemiyorum. Çok can sıkıcı" ifadelerini kullandı.