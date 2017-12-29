Çekya'nın en güzel bloggerı: İşimiz, güçsüz kişiler için uygun değil

© AFP 2017/ PHILIPPE HUGUEN Blogger annenin isyanı: Dava öncesi paylaşımlara ses çıkarmıyordu, şiddet gördüm ’da 300 binin, Youtube’daysa 200 binin üzerinde takipçisi bulunan 21 yaşındaki Třešničková, Sputnik’e verdiği röportajda, “Blogların çoğu, internet kullanan birçok genç insana hitap ediyor. Blogger’lar da genel olarak genç insanlar ve bu nedenle yaşıtlarıyla tartışılabilecek ortak konuları kolayca bulabiliyor. Bir blogun veya Youtube kanalının arkasında tamamen somut bir kişi bulunuyor ve insanlar, bu kişiyi güvenebilecekleri ve kendilerine ilham verebilecek bir dost olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

Týnuš Třešničková (@tresnickova)'in paylaştığı bir gönderi (Haz 21, 2017 at 10:16öö PDT)

Hangi sosyal paylaşım ağının gelecekte daha yoğun olarak kullanılacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Třešničková, “Gelecekte elbette ki Youtube ve Instagram kullanılır. Ben de en çok bu sosyal paylaşım ağlarını kullanıyorum. Snapchat, Instagram’ın Stories işlevini eklemesinin ardından önemini ve kullanıcılarını yitirdi. Yavaşça ‘ölmeye’ başlamış olmasından korkuyorum. Twitter’e gelince, orada da belli bir potansiyel var, fakat ben bizzat onu kullanmıyorum” diye konuştu.

🖤✨ Týnuš Třešničková (@tresnickova)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 26, 2017 at 9:20öö PST)

Týnuš Třešničková (@tresnickova)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 26, 2017 at 9:20öö PST)

'İŞİMİN EN ZOR YANI PSİKOLOJİK ETKİLERİ'

Yaptığı işin en zor yanının psikolojik olduğunu belirten blogger, söz konusu işin manevi yönden güçsüz kişiler için uygun olmadığını, çünkü her gün negatif yorumların geldiğini ve söz konusu yorumların bir kısmının zaman zaman çok kaba olduğunu ve kişiyi kırmayı amaçladığını vurguladı.

Týnuš Třešničková (@tresnickova)'in paylaştığı bir gönderi (Eyl 7, 2017 at 9:58öö PDT)

Třešničková, “Fakat diğer yandan çok güzel mesajlar da geliyor, bunların sayısı çok daha fazla ve beni her zaman çok sevindiriyor. Bu nedenle işimin zorluğu, en çok insanların yaptığı yorumlara bağlı” diye sözlerini sürdürdü.

'BİR SÜRE OFFLINE KALABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ'

© REUTERS/ Joel Carrett iPhone 8 için 260 saat sıra bekleyen blogger: Anneme vereceğim

"İşinizi hiç bırakmayı düşündünüz mü" sorusuna Třešničková gülerek, “Hem de birçok kez. Neredeyse herkesin bazen işini bırakmak istemiş olabileceğini düşünüyorum. Fakat ben hızlı toparlıyorum, sonuçta bu, hayal ettiğim iş. (Böyle düşündüğümde) yeni bir video için konu yaratmaya başlıyorum. En önemlisi, zamanında mola vermesini bilmek. Blogger’lar olarak 7/24 çalışıyor olmamız bizi zora sokuyor. 21. yüzyılda insanlar sosyal paylaşım ağlarında bolca zaman geçiriyor, sosyal paylaşım ağlarıysa bizim işimiz. Dolayısıyla zamanında kendini ‘kapatmak’ ve bir süre ‘offline’ kalabilmek çok önemli" yanıtını verdi.