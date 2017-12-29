Moskova’da otobüs durağa daldı

Sputnik’e konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak Moskova’da yolcu otobüsünün Shodnenskaya metro istasyonu yakınlarındaki bir otobüs durağına girdiğini, ön verilere göre 2 kişinin öldüğünü söyledi.

Bir polis de olayda 3 kişinin yaralandığını, ölü olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi olmadığını belirtti.

Kazanın otobüsün bir başka araca çarpmamaya çalışırken gerçekleştirildiği de verilen bilgiler arasında.

В МЧС опровергли гибель людей в результате наезда автобуса на остановку в Москве https://t.co/Us4HCbSMlY pic.twitter.com/xBHzafZmzT — RT на русском (@RT_russian) December 29, 2017

​Önceki günlerde de Moskova’da bir otobüs, ‘Slavyanskiy bulvar’ metro istasyonundaki altgeçide girmişti. Olayda 5 kişinin ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.