Nostaljik tramvay 1 yıl sonra İstiklal Caddesi'nde

© AFP 2017/ MUSTAFA OZER Nostaljik tramvay açılamıyor

Yenileme çalışmaları nedeniyle hizmetine ara verilen nostaljik tramvay ilk deneme seferini gece saat 02.00 sıralarında gerçekleştirdi.

Denemenin başarıyla gerçekleştiği ve tramvayın yarın normal seferlerine başlayacağı kaydedildi.

Nostaljik tramvay hattındaki yapım çalışmalarına 2016 Aralık'ta başlanmıştı. Altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemesi yapılırken tramvay hattı da yenilendi. Uzunluğu 1.87 kilometre olan Beyoğlu nostaljik tramvay hattına, titreşim sönümleyici elastomer (kauçuk) malzemelerle desteklenmiş yeni raylar monte edildi.

Nostaljik Tramvay 1990 yılından bu yana İstiklal Caddesi'nde hizmet veriyor.