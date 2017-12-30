Kiev-Ankara seferi 'fazla kedi' yüzünden ertelendi

© AP Photo/ Vadim Ghirda Ukrayna'dan gelen şüpheli bavulların içinden 6 cins kedi çıktı

Adı açıklanmayan havayolu şirketinin kurallarına göre her bir yolcunun en fazla 6 hayvan taşımasına izin verilirken, Kiev-Ankara seferinin yolcularından birinin bagajında 7 kedi tespit edildi. Kedilerden birini bırakması gerektiğini öğrenen yolcu, havayolu şirketi yetkilileri ve polis ile tartışmaya başladı.

Diğer yolcular da tartışmaya katıldı. Bir kısmı, kedisinden vazgeçmek istemeyen kişiye destek verirken, uçağın geciktirilmesi nedeniyle öfkelenen diğerleri, sorun yaşayan yolcunun uçaktan indirilmesini talep etti.

Nihayetinde havayolu şirketi geri adım atarak ‘ekstra' kedinin uçmasına izin verdi.