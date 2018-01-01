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    Sydney- Yeni yıl kutlamaları-2018

    Dünya, 2018'e havai fişek gösterileriyle 'Merhaba' dedi

    © REUTERS/ David Gray
    Yaşam
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    Dünya'daki birçok kentte insanlar yeni yıla havai fişek gösterileri ve sokak partileri ile girdi.

    2018'e ilk giren ülkelerden Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentlerinde gökyüzünü aydınlatan devasa havai fişek gösterileri yapıldı.

    SYDNEY'DEKİ KUTLAMALARI 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

    Sydney Limanı'ndaki kutlamalarda aynı zamanda ülkede bu yıl eşcinsel evliliklerin yasallaşması da kutlandı.

    Kutlamaları 1 milyondan fazla insanın izlediği belirtildi.

    Hong Kong'daki Victoria Limanı'ndaki havai fişek gösterileri de izleyenleri büyüledi.

    Güney Kore'nin başkenti Seul'de ise Lotte World Tower'daki ışık oyunları ve havai fişek gösterileri 2018 coşkusunu yansıttı.

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da da binlerce kişi 2018'i başkentin merkezindeki Shibuya'da bulunan ikonik yaya geçidinde karşıladı.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayanlar ise yeni yılın gelişini Al Marjan adasında yapılan havai fişek gösterisi ile karşıladı.

    MOSKOVA'DAKİ HAVAİ FİŞEK GÖSTERSİ İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

    Moskova'da ise binlerce kişi Kremlin'de toplanarak 2018'i karşıladı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte binlerce havai fişek 10 dakika boyunca bir renk ve ses cümbüşü yarattı.

    EYFEL KULESİ RENGARENK OLDU

    Almanya'daki kutlamalar Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda yapılırken, Paris'teki havai fişek gösterilerinin adresiyse Eyfel Kulesi oldu. Işık oyunları ve havaş fişek gösterisi izleyicileri büyüledi.

    Londra'da Thames Nehri kenarında 'Big Ben', 'London Eye' ve parlamentonun yanında 12 dakika süren havai fişek gösterimi yapıldı.

    COPACABANA PLAJINA AKIN 

    Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde ise yeni yılı kutlamak isteyen 3 milyon kişinin ikonik Copacabana plajında parti yaptığı açıklandı.

    ABD'LİLER DONDURUCU SOĞUĞA ALDIRMADI

    ABD'nin New York eyaletindeki Times Meydanı'nda dondurucu soğuk havaya rağmen bir milyondan fazla kişi yeni yılı kutladı.

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    Etiketler:
    Havai fişek, Kutlama, Yeni yıl
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