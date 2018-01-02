Akdeniz tropikalleşiyor: Mandagöz balığı ilk kez Türk sularına girdi

Küresel ısınmanın neden olduğu göçler yüzünden tropik sularda yaşayan balıklar Akdeniz'e yayılıyor. 'Mandagöz' isimli balık türü de ilk kez Türkiye kıyılarında görüldü.

Kızıldeniz orijinli mandagöz balığı, Mısır ve İsrail'de görünmesinin ardından Türk sularında ilk kez Mersin'deki Dana Adası açıklarında yakalandı. Yakalayan balıkçılar, kırmızı ve büyük gözleri nedeniyle balığı ilk gördüklerinde şaşırarak farklı bir tür olduğu düşüncesiyle Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne ulaştırdı.

'TÜRK SULARINA ULAŞTIĞINI DÜNYAYA BİLDİRDİK'

Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Yaptığımız araştırmada balığın 'Priacanthus Sagittarius' türünden olduğunu tespit ettik. Balık, belirgin gözleri nedeniyle uzun yüzgeçli mandagöz balığı olarak biliniyor. Dünyaya balığın Türk sularına ulaştığını bilimsel makaleyle bildirdik" dedi.

Sputnik Kızılırmak'taki piranaların türü belirlendi: 'Testis yiyen balık' Pacu

Balığın yaklaşık 600 deniz mili katederek Türk sularına geldiğini belirten Gökoğlu, kırmızı renkte, uzun yüzgeçleri bulunan, 25 santimetre uzunluğunda, 300 gram ağırlığında olan balığın ekonomik değeri de bulunduğuna dikkat çekti. Balığın zehirsiz olduğunu, yakalayan balıkçıların korkmadan satabileceğini ve gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini vurguladı.

'TÜRK SULARINDA KEŞFETTİĞİMİZ 61'İNCİ TÜR'

''Türk sularına yeni giren ve bizim keşfettiğimiz 61'inci tür oldu'' diyen Gökoğlu, bu balığın Türkiye kıyılarında görülmesinin Akdeniz'de hızla yayıldığının göstergesi olduğunu anlattı: "Balık Rodos'a doğru yayılıyor. Kızıldeniz'den Türkiye'ye gelen bu balıklar, Akdeniz'de hızla yayılmaya başladı. Bu göçlere, küresel ısınmanın, Akdeniz'e dökülen nehirlerin yapısının değişmesi neden oldu.''

'AKDENİZ-KIZILDENİZ FARKI KALKIYOR'

''Akdeniz tropikalleşiyor. Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki bazı farklılıklar ortadan kalkıyor. Tropikal balık türleri Akdeniz'de daha baskın hale gelmeye başladı. Örneğin yoğun bir kardinal balığı türü var. Halk arasında 'Gar gur', Antalya bölgesinde ise 'gırt gırt' olarak bilinen balık, baskın tür hale gelmeye başladı."

© Fotoğraf: DHA İklim değişikliği nedeniyle tropikal ormanlar yakaladığından fazla karbon salınımı yapıyor 6

Akdeniz'de 7 türü bulunan balon balığının da hızla yayılmaya başladığına dikkati çeken Gökoğlu, zehirli bir tür olan balon balığının dişlerinin kerpetensi bir yapıya sahip bulunduğunu belirtti. "Balıkçıların oltalarına bu balık çok geliyor. Dişleriyle genelde oltaları kesiyor. Balıkçıların malzemelerine büyük zarar veriyor. Bu balığın dişleri tenekeyi bile kesiyor. O nedenle balıkçıların balığı oltadan çıkartırken dikkatli olmaları gerekiyor, aksi takdirde balıkçıların parmağını bile koparabilir'' uyarısını yaptı.

'SOYU TÜKENENLERİ DENİZE GERİ BIRAKSINLAR'

Ayrıca Gökoğlu, Dünya Nesli Tehlike Altındaki Türleri Koruma Kurulu ve Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu'nun nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan balıkların yer aldığı kırmızı listesinde bulunan, 'melek köpek balığı' olarak bilinen 'Squatina aculeata' ve 'Mustelus asterias' türünün Antalya'da son bir hafta içinde balıkçılar tarafından yakalandığını belirtti. Bu balıkların Akdeniz'de yok olma aşamasına geldiğini vurgulayan Gökoğlu, "Balıkçılarımız bilmediği için yakalıyor. Balıkçılardan ricamız bu türler çıktığı zaman yine doğaya tekrar iade etsinler. Geleceği koruma adına bu türlerin bırakılması gerekiyor. Balıkçıların da bu konuda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi.