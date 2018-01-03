Güney Afrika’da '2. yılbaşı' binlerce kişinin katılımıyla kutlandı

Güney Afrika kültürünün bir parçası olan '2. yılbaşı' gününü, ataları Afrika'ya köle olarak getirilen Hint ve Malay asıllı Güney Afrikalılar ve yerli siyahiler kutluyor. Yüzlerini boyayıp geleneksel kıyafetleri, dansları ve şarkıları ile şehir merkezinde geçit töreni düzenleyen Güney Afrikalılar bu kutlama ile kültürlerini ve kölelik tarihini unutmadıklarını dünyaya duyuruyorlar.

'ATALARIMIZ YILIN İLK GÜNÜ SÖMÜRGECİLERE HİZMET EDİYORLARDI'

Juvie Boy Entertainers bando takımı şefi Ikraam Van Witt, bu kutlamanın tarihlerini hatırlama konusunda çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Witt, “Her yıl olduğu gibi bugün de 2. yılbaşını kutluyoruz. Atalarınız yılın ilk günü sömürgeci efendilerine hizmet etmek zorunda olduklarından dolayı yeni yılı ancak yılın ikinci günü kutlayabiliyorlardı. Bu adet o günlerden bugüne bu şekilde geldi” dedi.

IRKÇI REJİM 2. YILBAŞINI YASAKLAMIŞTI

© Sputnik/ Maxim Blinov Rusya'da uzun yılbaşı ve Noel tatili başladı

Kutlamanın ülkelerindeki en eski festivallerinden biri olduğunu vurgulayan Pensilvanyalılar bando takımı sözcüsü Sedick Soeker ise kutlamaların ırk ayrımcılığı (Apartheid) rejiminin uygulandığı dönemlerde yasaklandığını fakat bu girişimin kutlamaları daha da yaygınlaştırdığını söyledi.

İŞÇİ SINIFININ AZMİNİN KUTLANDIĞI GÜN OLARAK BİLİNİYOR

Soeker, "Atalarımız yeni yılı kutlarken kendilerini sömüren efendileri ile hem alay etmek hem de tanınmamak için yüzlerini boyar, geleneksel kıyafetler giyer ve dans ederlermiş. Bizler de bu kutlamayı aynı onlar gibi yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Güney Afrikalıların yılın her ikinci gününde kutladığı '2. yılbaşı', köleliğin ve ırk ayrımcılığının bitişini simgelemesinin yanı sıra yerel işçi sınıfının varlığının ve azminin kutlandığı bir gün olarak biliniyor.