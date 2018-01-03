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    Tac Mahal

    'Aşk için dikilmiş en güzel anıt' olan Tac Mahal'e giriş kısıtlanıyor

    © AFP 2017/ DOMINIQUE FAGET
    Yaşam
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    Hindistan ülkenin en önemli turistik cazibe merkezi Tac Mahal'i kalabalıktan korumak için harekete geçti. Yeni uygulama kapsamında dünyada 'aşk için dikilmiş en güzel anıt' olarak nitelen 17. yüzyıldan kalma anıt mezara günlük girişler kısıtlanacak.

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    © REUTERS/ Stefan Bengtson
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    Hindistan'ın Agra kentindeki Tac Mahal'i her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. Ülke içi seyahat olananalrının gelişmesiyle yerli turistlerin sayısı da her geçen gün giderek artıyor.

    Uzmanlar halihazırda hava kirliliği nedeniyle sararmasını önlemek için düzenli olarak temizlenen beyaz ikonik anıt mezarın temellerinin aşırı kalabalığın etkisiyle zarar görebileceği uyarısında bulunuyor.

    GÜNLÜK 40.000 YERLİ TURİSTİN GİRMESİNE İZİN VERİLECEK

    Yetkilier yaptığı açıklamda ilerleyen günlerde Tac Mahal'e günlük Hintli turist sayısının 40.000 ile sınırlandırılacağını duyurdu. Her ziyaretin süresi de 3 sat ile sınırlandılacak.

    Hindistan Arkeolojik Araştırma Merkezi'nin (ASI) verilerine göre, anıt mezarı her gün ortalama 35-40.000 turist ziyaret ediyor. Bu rakam, tatil ve hafta sonlarında 60-70.000'e çıkıyor.

    Anıtın sorumluğunu üstlenen ASI'den bir yetkili yetkili "Anıtın ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamalıyız. Kalabalık kontrolü önmüzde ciddi bir zorluk olarak belirdi" dedi.

    Tac Mahal
    © AFP 2017/ DOMINIQUE FAGET
    Tac Mahal

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    © Sputnik/ Sergey Guneev
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    Ancak kısıtlama uygulaması Tac Mahal'e girmek için 16 dolar ödemesi gereken yabancı ziyaretçileri kapsamıyor.

    Normalde giriş için 40 rupi (1 dolardan az) ödeyen Hindistan vatandaşları pahalı bileti alırsa kıstılamadan muaf olacaklar.

    Babür İmparatoru Şah Cihan, Tac Mahal'i doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırmıştı.

    17. yüzyılda yaptırılan Tac Mahal, Hindistan'da Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

    Tac Mahal 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul edilmişti.

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    Etiketler:
    Ziyaretçi, Kısıtlama, Agra, Tac Mahal, Hindistan
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