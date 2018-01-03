Ukrayna’da bir nükleer güç santralinde meydana gelen arıza korkuttu

Ukrayna'nın Hmelnitskiy bölgesinde yer alan nükleer güç santralinde meydana gelen arızanın giderilmesi için tesisin 2 numaralı enerji blokunun elektrik şebekesiyle bağlantısının kesildiği açıklandı.

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom’dan yapılan açıklamada, Hmelnitskiy Nükleer Güç Santrali’ndeki arızanın giderilmesi amacıyla tesisin 2 numaralı enerji blokunun dün gece itibarıyla elektrik şebekesiyle olan bağlantısının kesildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca arızanın, nükleer reaktörün kumanda ve güvenlik sisteminin sürücüsünün sızdırmazlık sağlayan yüzeyinde meydana geldiği kaydedildi.

Ukrayna'nın Hmelnitskiy bölgesindeki Neteşin kentinde bulunan nükleer güç santralinde, toplam 2 bin megavat kurulu güç kapasiteli iki enerji bloku yer alıyor. Hmelnitskiy Nükleer Güç Santrali genel olarak Ukrayna’nın batı bölgelerindeki elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.