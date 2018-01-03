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    Uyuyan Güzel balesi balerin Svetlana Zakharova balet David Hallberg Bolşoy Tiyatrosu Moskova

    Bir de buradan bakın: Beyaz atlı prens değil, tacizci

    © AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
    Yaşam
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    Erkek şiddetiyle mücadeleye masalların penceresinden bakan feminist akademisyen Kazue Muta, Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel gibi masallardaki beyaz atlı prenslerin, romantik aşıklar değil, cinsel saldırganlar olduğu görüşünü ortaya attı.

    Hollywood
    © AFP 2017/ Konrad Fiedler
    Binlerce cinsel taciz kurbanı, Twitter'dan haykırdı: Ben de
    Hollywood'daki Harvey Weinstein skandalının da etkisiyle nüfuzlu erkeklerin cinsel saldırılarının örtbas edilmesi ve hatta teşvik edilmesi kültürüyle mücadele başlatılırken ilginç bir sav ortaya atıldı. Japonya'nın Osaka Üniversitesi profesörlerinden Kazue Muta, Disney'in çizgi filmleriyle yeni boyutlar kazanan Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel gibi masallardaki beyaz atlı prenslerin aslında bilinçleri kapalı partnerleriyle hemen hemen zorla cinsel ilişki kurdukları savını tartışmaya açtı.

    'AŞK DEĞİL TACİZ'

    'Patron, o, aşk değil, aslında cinsel taciz' isimli kitabıyla da tanınan feminist akademisyen, beyaz atlı prensler nezdinde güç sahibi erkeklerin cinsel saldırılarının meşrulaştırıldığını savundu. Bu masalların cinsel saldırılar için paravan niteliğine dikkat çeken Kazue Muta, aralık ayında trende uyuyan bir kadını öpen erkeğin tutuklanmasıyla ilgili gerçek bir haberi paylaştı. Haberin altına da şu yorumu koydu: ''Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel hakkında, prensesin prensin öpücüğüyle uyanması hikayesi üzerinde rasyonel şekilde düşünürseniz, aslında bilinci kapalı bir kişiye cinsel saldırı düzenlendiğini görürsünüz. Her şeyin fantazisini mahvettiğimi düşünebilirsiniz, ama bu masallar cinsel şiddeti teşvik ediyor ve ben de herkesin bunun farkında olmasını istiyorum.''

    'GÖKTEN ELMA DÜŞSÜN DİYE TECAVÜZ MÜBAH MI'

    Emma Stone
    © REUTERS/ Alessandro Bianchi
    Hollywood'da cinsel tacize karşı yeni kampanya: Time's Up

    Hararetli bir tartışma başlatan ve hem destek hem de kınama mesajları alan Kazue Muta, bu kez 'Women's Action Network' için bir makale kaleme aldı. Masallara eleştirel bakıldığında cinsel saldırının göz yumulabilir olduğu mesajının fark edilebileceğini belirten feminist akademisyen, ''Bana 'prensle prenses ölünceye dek mutlu yaşadı, demek ki öpücük için bir önrıza vardı, o zaman sorun da olmamalı' diyen geri dönüşler oldu. Olayı böyle anlamak tehlikelidir. 'Sonuç, bu amaca ulaşmak için kullanılan araçları haklı çıkarır' gibi bir zihniyet oluşturur. Bu da cinsel şiddete izin verir'' dedi.

    'GÜNÜMÜZÜN SALDIRGANLARI, MASAL KAHRAMANLARININ TAKLİTÇİSİ GİBİ'

    Japon masallarında da erkek kahramanların karşı tarafın rızasını almadığını anlatan Kazue Muta, günümüzde işlenen cinsel suçlara bakıldığında erkek saldırganların masallardaki erkek kahramanların eylemlerini taklit ediyor gibi görülebileceğine dikkat çekti. Kampanyasını Hollywood'dan başlayan mücadelenin #BenDe (#MeToo) etiketiyle de bağdaştırdı.

     

     

     

     

    Etiketler:
    Beyaz atlı prens, Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses, Kazue Muta
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