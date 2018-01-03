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    Votka

    Kopenhag polisi, 1.1 milyon euro'luk votkayı çalan hırsızları arıyor

    © REUTERS/
    Yaşam
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    Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, değerinin 1 milyon euro'yu (4.5 milyon TL) geçtiği söylenen bir şişe votka kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

    Kopenhag'ın Vesterbro mahallesinde yer alan Cafe 33 isimli bardan Russo Baltique marka çok pahalı bir votkanın çalındığı belirtiliyor.

    Barın sahibi olan Brian Ingberg'in Danimarka'da yayın yapan TV2 Lorry televizyonuna anlattığına göre, 'türünün tek örneği' olan bu votkanın değeri, 8 milyon Danimarka kronu, yani 1.1 milyon euro.

    Votkanın bu kadar değerli olmasının sebebiyse, şişesinin yapımında üç kilogram altın ve üç kilogram da gümüş kullanılmış olması. Şişenin tasarımında ayrıca, 1912'de Monte Carlo'daki F1 yarışına katılan araçlardan birinin deri döşemesinden bir parça kullanılmış.

    Ingberg, dünyanın en pahalı otomobil ve votkalarını üreten Dartz Fabrikası'nın Rusya'daki şubesinden kiraladığını belirttiği bu votkanın çalınmadan önce 6 aydan beri koleksiyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

    Ingberg, "Votkanın çalınmasından dolayı elbette çok üzgünüm. Zira bu votka, koleksiyonumun en harika parçasıydı. Koleksiyonumdaki 1.200 şişenin arasında en özel olanı oydu" diyor.

    Diğer taraftan Kopenhag polisinin bardaki güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede, yüzlerinde maske, başlarındaysa şapka olan iki kişinin votka şişesini çaldığı görülebiliyor.

    Ingberg ise hırsızların elinde barın anahtarının bir kopyası olduğunu düşünüyor. Zira içeri girmekte zorlanmamış gibi görünen hırsızlar, 1.200 şişe votka arasından sadece Russo Baltique marka olan bu özel tasarım içkiyi çalmış.

    Bu nedenle Ingberg, hırsızların, bardaki koleksiyondan haberi olan kişiler olmasından şüphelendiğini söylüyor.

    Kopenhag polisinin 'votka hırsızlarını' bulma çalışmaları ise devam ediyor.

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    Etiketler:
    Votka, Bar, Hırsız, Polis, Monte Carlo, Cafe 33, Russo Baltique, TV2 Lorry, Kopenhag, Danimarka
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