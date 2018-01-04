KFC, Trump'ı örnek aldı: Benim de masamda bir hamburger var

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un nükleer program ve balistik füze denemelerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayıp "Nükleer düğme masamda" demesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın da buna cevaben "Benim de bir Nükleer Düğmem var ama onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim Düğmem çalışıyor!" ifadelerini kullanması, fast food piyasasına ‘ilham oldu.’

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump'ın basacak düğmesi yok

Kentucky Fried Chicken (KFC) İngiltere ve İrlanda resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, diğer bir fast food zinciri olan McDonald’s’ın ünlü maskotu Ronald’ı, Trump’ın sözleriyle hedef aldı: "McDonald’s lideri Ronald, masasında hamburger olduğunu söyledi. O koca ayakkabılı ve kırmızı burunlu rejiminden biri lütfen kendisine söylesin: Benim de masamda bir hamburger var ama benimkinin paketi onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim hamburgerimin özel sosu var."

Paylaşım, 'nükleer düğme' etiketiyle sona erdi.

McDonald’s leader Ronald just stated he has a “burger on his desk at all times”. Will someone from his big shoed, red nosed regime inform him that I too have a burger on my desk, but mine is a box meal which is bigger and more powerful than his, and mine has gravy! #nuclearbutton — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) 3 Ocak 2018

KFC’nin bu paylaşımı 120000’den fazla retweet alırken McDonald’s’tan henüz bir cevap gelmedi.