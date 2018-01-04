Mike Tyson'dan sıradışı bir hamle daha: Marihuana çiftliği açıyor

© Sputnik/ Vitaliy Ankov Kaliforniya'da marihuana satışı artık serbest

Mike Tyson Preparing to Revolutionize Marijuana Industry, Breaks Ground on 'Tyson Ranch' — The Blast https://t.co/MWgZ0p2YKA pic.twitter.com/QZ4NyyVQTJ — Diego Pellicer (@_DiegoPellicer_) 1 Ocak 2018

ABD'de marihuana yetiştirip satma ve kullanmaya izin veren eyaletler arasına 1 Ocak 2018'de Kaliforniya da katılırken kolları ilk sıvayanlardan biri boks ikonu Mike Tyson oldu. 2006'da profesyonel boksu bırakan ve zaman zaman mali sorunlarla uğraşan Tyson, Kaliforniya'nın güneyinde, Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'na 96 km mesafede, Kaliforniya Şehri sınırları içinde bir marihuana çiftliği açıyor.

​GAZİLER VE ESKİ ASKERLER İÇİN

Her zaman marihuananın iyileştirici güçleri olduğuna inandığı belirtilen Tyson, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne yakın mesafedeki çiftliğin öncelikle tıbbi amaçlı çalışacağını ve özellikle ordudan emekli olanlarla gazilere yardımcı olacağını söyledi. Bu kapsamda çiftilkteki tüm işlere gazileri alan Tyson ''Öncelik orduda görev yapmış erkek ve kadınların hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak'' dedi.

Ex-boxing champion Mike Tyson set to open 40-acre Marijuana farm in California https://t.co/QwGABkNIx9 via @todayng pic.twitter.com/t3fwuCXfIR — Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) 4 Ocak 2018

​OKUL DA OLACAK © REUTERS/ Mike Blake Kaliforniya Başsavcısı, Trump yönetimine dava açtı

20 Aralık'ta Kaliforniya Şehri Belediye Başkanı Jennifer Wood'un katıldığı törenle temeli atılan ve yaklaşık 20 hektarlık alana yayılan 'Tyson Çiftliği'nin yarısında, en yüksek kaliteden marihuana yetiştirilmesi amaçlanıyor. Geri kalan alanda marihuana işleme ve satış tesisleri, marihuana içmek için kabin ve kamplar bulunacak, ayrıca marihuana yetiştiriciliği işine girmek isteyenler için bir okul hizmete girecek.

ÖLÜM VADİSİ'NE 'HAYAT GELDİ'

Törende Belediye Başkanı Jennifer Wood, 'Tyson Çiftliği'nin bu çorak topraklar için bir yeniden doğuş olacağını ve bölge halkına istihdam ve gelir sağlayacağını belirtti. Efsane boksör, işletme için Tyson Holistic isimli bir şirket de kurdu ama henüz resmi açılış tarihi açıklamadı.

© Flickr/ Eduardo Merille Efsanevi boksör Mike Tyson, Kırım yolcusu

ONLARCA EYALETTE YASALLAŞTI

ABD'de halihazırda 29 eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına, 7 eyalet her türlü marihuana kullanımına izin veren yasalar çıkarmış durumda. ABD'nin en kalabalık nüfusa sahip eyaleti olan Kaliforniya'nın marihuananın yasallaşmasının ardından gelirlerini milyarlarca dolar daha artırması bekleniyor.