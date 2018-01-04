Kayıt
18:59 04 Ocak 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Mike Tyson

    Mike Tyson'dan sıradışı bir hamle daha: Marihuana çiftliği açıyor

    © AP Photo/ Kamran Jebreili
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Marihuana kullanımının yasallaştığı Kaliforniya'da efsane boksör Mike Tyson, tam teşekküllü bir marihuana çiftliği kurmakla meşgul.

    Esrar, marihuana, uyuşturucu
    © Sputnik/ Vitaliy Ankov
    Kaliforniya'da marihuana satışı artık serbest
    ABD'de marihuana yetiştirip satma ve kullanmaya izin veren eyaletler arasına 1 Ocak 2018'de Kaliforniya da katılırken kolları ilk sıvayanlardan biri boks ikonu Mike Tyson oldu. 2006'da profesyonel boksu bırakan ve zaman zaman mali sorunlarla uğraşan Tyson, Kaliforniya'nın güneyinde, Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'na 96 km mesafede, Kaliforniya Şehri sınırları içinde bir marihuana çiftliği açıyor.

    GAZİLER VE ESKİ ASKERLER İÇİN

    Her zaman marihuananın iyileştirici güçleri olduğuna inandığı belirtilen Tyson, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne yakın mesafedeki çiftliğin öncelikle tıbbi amaçlı çalışacağını ve özellikle ordudan emekli olanlarla gazilere yardımcı olacağını söyledi. Bu kapsamda çiftilkteki tüm işlere gazileri alan Tyson ''Öncelik orduda görev yapmış erkek ve kadınların hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak'' dedi.

    OKUL DA OLACAK

    Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra
    © REUTERS/ Mike Blake
    Kaliforniya Başsavcısı, Trump yönetimine dava açtı

    20 Aralık'ta Kaliforniya Şehri Belediye Başkanı Jennifer Wood'un katıldığı törenle temeli atılan ve yaklaşık 20 hektarlık alana yayılan 'Tyson Çiftliği'nin yarısında, en yüksek kaliteden marihuana yetiştirilmesi amaçlanıyor. Geri kalan alanda marihuana işleme ve satış tesisleri, marihuana içmek için kabin ve kamplar bulunacak, ayrıca marihuana yetiştiriciliği işine girmek isteyenler için bir okul hizmete girecek.

    ÖLÜM VADİSİ'NE 'HAYAT GELDİ'

    Törende Belediye Başkanı Jennifer Wood, 'Tyson Çiftliği'nin bu çorak topraklar için bir yeniden doğuş olacağını ve bölge halkına istihdam ve gelir sağlayacağını belirtti. Efsane boksör, işletme için Tyson Holistic isimli bir şirket de kurdu ama henüz resmi açılış tarihi açıklamadı. 

    Mike Tyson
    © Flickr/ Eduardo Merille
    Efsanevi boksör Mike Tyson, Kırım yolcusu

    ONLARCA EYALETTE YASALLAŞTI

    ABD'de halihazırda 29 eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına, 7 eyalet her türlü marihuana kullanımına izin veren yasalar çıkarmış durumda. ABD'nin en kalabalık nüfusa sahip eyaleti olan Kaliforniya'nın marihuananın yasallaşmasının ardından gelirlerini milyarlarca dolar daha artırması bekleniyor. 

     

    Etiketler:
    marihuana, Mike Tyson, Kaliforniya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Liberyalılar haberi 17 yıldır ‘kara tahtadan’ öğreniyor
    Haberleri 17 yıldır 'kara tahtadan' alıyorlar
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam