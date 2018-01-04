ABD, Mars'tan daha soğuk olacak

Dondurucu soğukların etkisi altındaki ABD'nin kuzeydoğusunu bugünden itibaren 'kasırga bombası' anlamına gelen 'bombogenesis' vuracak. Bölgenin Mars gezegeninden daha soğuk hale geleceği belirtildi.

Noel'den beri rekor derecede dondurucu soğuk havanın etkisi altındaki ABD'de bilhassa Doğu Yakası'nı vuran kış fırtınası şimdiden en az 16 can aldı. Ama daha beterinin yolda olduğu belirtiliyor.

Winter storm threatens East Coast from Florida to New England, bringing temps colder than Mars https://t.co/4YFSVXZVfw pic.twitter.com/NGXHq40yeZ — PIX11 News (@PIX11News) 4 Ocak 2018

​REKOR HIZLA DÜŞEN ALÇAK BASINÇ

Bu hafta ABD'nin kuzeydoğusunda rekor hızla düşen alçak basınç bölgesinin oluşmasıyla korkunç kış kasırgaları ve görüşü sıfıra düşüren kar yağışlarının kasıp kavuracağını öngören meteorologlar, bu durum için yeni bir terim de buldu: Kasırga bombası anlamına gelen 'bombogenesis'. Soğuk hava kütlesinin okyanus üzerindeki sıcak su akıntısı ile ani çarpışması sonucu oluşan kasırga bombası, 24 saat içinde basınçta 24 millibarlık düşüşe neden oluyor.

Incredible: Bomb cyclone is drawing moisture from deep in the Caribbean. Look at how far south it extends. pic.twitter.com/hQDiA1XqDb — Capital Weather Gang (@capitalweather) 4 Ocak 2018

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© AA/ Volkan Furuncu Kar fırtınası ABD'nin kuzey doğusunu felç etti 6

ABD'nin Doğu Yakası'nın on yıllardır görüp göreceği en yoğun kış fırtınasıyla karşılaşacağını belirten uzmanlar, bilhassa kuzeydoğu bölgesinin kısmen Mars gezegeninden daha soğuk olacağı uyarısını yaptı. Kasırga bombasının bugün New England'dan giriş yapması ve 30 santime varan kar yüksekliği, hızı satte 97 kilometreye varan fırtınaya yol açmasının beklendiği açıklandı.

Stay safe out there, East Coasters! It's colder than Mars!?https://t.co/At66Sg9R0c — Andrew Fegley (@Andrew__Fegley) 4 Ocak 2018

​İLK KEZ KAR YAĞDI © REUTERS/ Mal Langsdon Fransa'daki 48 bölgede kasırga nedeniyle 'turuncu alarm'

ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Maine eyaletinden güneydoğusundaki Florida'ya kadar bazı doğu eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan aşırı soğuk hava sebebiyle Florida'nın bazı kentlerine yıllar sonra ilk kez kar yağdı. Pek çok eyalette yollar kapandı, 2700'ü aşkın uçuş iptal edildi, eğitime ara verildi. Sıcaklığın eksi 10 dereceye düştüğü New York'ta okullar tatil edildi. Hayat durma noktasına geldi.

Heavy winds and snow rip through East Coast from Virginia to New Jersey as "bomb cyclone" bears down: https://t.co/NKsG2FMdL3



TRACK THE STORM: https://t.co/JRybQWMQ91 pic.twitter.com/10PisYMFqZ — ABC News (@ABC) 4 Ocak 2018

​EKSİ 35'İ GÖRECEK

Halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyarılar yapılıyor. Cuma gecesinden itibaren dondurucu soğuk daha da şiddetlenecek. New Hampshire'da termometre eksi 35 dereceyi görecek.

Major east coast winter storm is expected to bring snow, ice, rain, strong winds, and tidal flooding to coastal locations from the southeast U.S. to New England Wednesday into Thursday. Hazardous travel is likely. — NWS (@NWS) 3 Ocak 2018

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