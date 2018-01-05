'Pizza kilo yapmaz, öyle olsaydı İtalyanlarda kilo sorunu olurdu'

Pizzanın besleyici olduğunu ve ince bir hamur üzerine taze malzeme koyularak yapılırsa dengeli beslenme için ideal olduğunu aktaran Dr. Yavuz Dizdar, şöyle konuştu: "Kullanılan malzeme bütün beslenme yaklaşımlarına göre fazlasıyla dengelidir. İnce hamur fazla karbonhidrat yükü getirmez, domates sosu, peynir ve kullanılan sebzeler de diğer besleyici unsurları sağlar. Zeytin, biber, kapari gibi bileşenleri de sayarsanız pek 'fast-food' denemez. Bunun bir istisnası kullanılan sosis, sucuk gibi bileşenlerin kalitesiz olmasıdır. Zira malzemenin zengin olması pizzanın kaliteli olmasını sağlamaz. Ama iyi şarküteri ürünleri kullanıyorsanız zaten lezzet sorununuz yoktur. Kullanılan malzeme kaliteli, taze olursa kilo yapmaz. Öyle olsaydı İtalyanlar bol miktarda pizza tüketiyor, onlarda kilo sorunu olurdu."
'PİZZA BİZDE LAHMACUN OLARAK TÜKETİLEN, ASLINDA PİDE OLAN GIDANIN FARKLI BİR BİÇİMİ'
"Pizzayı evde yapmak en iyisi" diyen Dizdar, iyi malzeme kullanmaya özen göstermek gerektiğini vurguladı. Pizzanın hamburgerden açık ara üstün olduğunu söyleyen Dizdar, "Pizza bizde lahmacun olarak tüketilen, aslında pide olan gıdanın farklı bir biçimidir. Zincir hamburgercilerin sattığı ürüne göre çok çok daha iyi ve sağlıklıdır. Çünkü hamburger aşırı işlemden geçiyor. Etler bozulmasın diye de özel işlem uyguluyorlar. Artık o et olmaktan çıkıyor" diye konuştu.
'DÜZGÜN BİR HAMUR VE TAZE MALZEME İLE HAZIRLANIRSA DENGELİ BESLENME İÇİN FAZLASIYLA İDEAL'
Pizzanın abur cubur (junk food) yiyecek sınıfına koyulmaya çalışıldığını ama aslında öyle olmadığını dile getiren Dr. Dizdar, "İçerisinde yapay gıda yer almıyor, yer alamaz da çünkü sıcak tüketiliyor. Pizza her peynirle yapılamaz, tercih edilen tür mozzarella peyniridir. Mozzarella özeldir, çünkü olgunlaşmamış olduğu için sütün tadını yansıtır, dolayısıyla hamurun ve üzerine konan malzemenin tadını baskılamaz. Pizza besleyicidir, düzgün bir hamurla üzerine taze malzeme koyarsanız dengeli beslenme için fazlasıyla idealdir" dedi.
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