Rusya ve Çin sınırında ‘Game of Thrones’ duvarı oluştu

Çin’in Rusya ile sınırındaki Heilongjiang eyaletindeki Khanka Gölü’nde 20 metre yüksekliğinde buz ve kardan bir duvar oluştu. Duvar ‘Game of Thrones’ dizisindeki devasa buz duvarına benzetildi.

Çin ile Rusya sınırında ünlü ‘Game of Thrones' dizisinin Gece Kralı ve Ak Gezegenler ile Yedi Krallık arasındaki sınırı simgeleyen buzdan duvarı oluştu. 20 metrelik duvarın Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Khanka Gölü'nün doğusundaki buz kütlelerinin rüzgâr tarafından savrulmasıyla oluştuğu belirtildi.

Bölgeye bu doğa olayını görmeye giden amatör bir fotoğrafçı Lee Lei "Duvar, Çin Seddi'nin buzdan hali gibi" ifadelerini kullandı.

there is a game of thrones alike wall in russia called lenskiye stolbi and i am speechless with the accuracy pic.twitter.com/cq3S8Sekup — deenerys (@cdaenerys) January 4, 2018

​Bölge meteoroloji dairesi başkanı Xu Zhong, nadir görülen bu doğa olayının gölün yüzeyindeki su akıntılarının, güçlü rüzgâr ve düşük sıcaklıkla birleşmesi sonucu oluştuğunu söyledi.

Focus dergisi de duvarı ‘Game of Thrones' dizisindeki duvara benzetti.