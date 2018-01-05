Dünyanın en kıllı kadını evlendi

Metro gazetesinin aktardığına göre, Ambras sendromu adı verilen aşırı tüylenme sorunu nedeniyle vücudundaki tüyler bulunan 17 yaşındaki Supatra Susuphan sosyal medyada mutluluğu bulduğunu açıkladı.

Evlendiğini duyuran Susuphan'ın eşiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı.

Hairiest girl in the world shaves her face and finds a husband https://t.co/YkrWBxHJJV — Gimme that (@hendonmaddog) January 4, 2018

​Fotoğrafta yüzünü traş ettiği görülen Susuphan "Yalnızca ilk aşkım değil, hayatımın aşkısın" ifadelerini kullandı.

Ambras sendorumu halk arasında Kurtadam sendromu olarak da anılıyor ve Ortaçağ'dan beri dünyada yalnızca 50 kişide görüldü. Bu sendrom avuç içi ve ayak tabanı dışında vücudun her yerine aşırı tüylenmeye neden oluyor.

Susuphan 2010 yılında ‘dünyanın en tüylü genci' olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmişti.