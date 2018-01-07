Münir Özkul'a veda

İstanbul'da 93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden, 'Yaşar Usta', 'Kel Mahmut' ve 'Turşucu Kazım' gibi rolleriyle Türk sinemasına damga vuran Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından naaşı Teşvikiye Camii'ne getirilen Özkul burada kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

Özkul'un kızı Güner Özkul, ilk evliliği Şadan Özkul'dan olan ve Kanada'da yaşayan tek oğlu Sait Ferdi Özkul da törendeydi. Eski eşi Suna Selen de törene katılarak eşi Umman Özkul'a destek oldu.

Törenin yapıldığı salona ilk kez 40 yıl önce geldiğini söyleyen kızı Özkul, şöyle konuştu:

'HEPİMİZİN BABASIYDI'

"1978'de babamı izlemek için geldim. Daha sonrasında oyun izlemek dışında birçok sevdiğimiz büyüğümüzü uğurlamak için hem kendi adıma hem de artık gelemediği için babam adına geldim. Şimdi kısmet birlikte gelmekmiş. Babamın orada yatması, benim de onu uğurlamam için, kürsüde konuşmam içinmiş. Bana 'aile adına sen konuş' dediler. O hepimizin babasıydı. O zaman hepimiz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Güzel bir aileyiz. Size onun sanatçı kişiliği, büyüklüğü hakkında, bu milleti birleştirmek ve ortak payda oluşturma konusunda nasıl önemli biri olduğu hakkında ne söyleyebilirim ki… Hepsini benden iyi biliyorsunuz."

"Güzeli, güzellikleri, güzel kadınları, güzel elli insanları ve güzel sesleri severdi. Öyle ki solunum cihazına takıldıktan sonra kendi sesini beğenmedi ve sustu. Çöküş süreci böyle hızlandı. Müziği, cazı severdi. Güzel giyinmeyi severdi" diyen Özkul, bildiği birçok şeyi babasından öğrendiğini anlattı.

'EMİNİM O DA ŞİMDİ SİZİ GÖRÜYORDUR'

Özkul, "Bu duyguyu çok iyi bilirsiniz. Oyundan önce perdenin aralığından bakılır salon dolu mu değil mi diye. Eminim o da şimdi sizi görüyordur ve burada olduğunuz için çok mutludur. Onu uğurlamak için alkıştan daha duyarlı bir şey düşünemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törene katılan ünlü isimler arasında Şener Şen, Tuncay Akçay, Ahmet Arıman, Nuri Alço, Erhan Yazıcıoğlu, Behzat Uygur, Ediz Hun, Orhan Alkaya, Haldun Dormen, Kanat Atkaya, Koray Çalışkan, Hamdi Alkan, Ömer Çavuşoğlu ve İlyas Salman da yer aldı

'MUMLA ARIYORUZ O İNSANLARI'

Yazıcıoğlu "Bizim oyunumuz erken biterdi, onun oyunun finalini seyretmek için, tiradını bir kez daha izlemek için koşa koşa gelirdik. Ben çok şanslıyım, dublajda beraberdik. Tek mikrofon dönemiydi o zaman, herkes yanyana mikrofona sokulur ve biz gençleri korurdu Münir abi. Son derece dakik bir insandı. Gelir sakin sakin işini yapardı. O dönemin insanları bambaşkaydı. Biz mumla arıyoruz o insanları" dedi.

'VEDA EDİYORUZ AMA AYRILMIYORUZ'

Oyuncu İlyas Salman "Veda ediyoruz ama ayrılmıyoruz. Kısa vadeli bir ayrılık olacak. Belki iki üç saat bir törenle yad etmiş olacağız onu. Ama o yaptıklarıyla yaşamaya devam edeceğiz. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı ile başladım tiyatroya. Şehir Tiyatrosu'ndan sonra Arzu Film'in kadrosunda, Adile Abla, Şener Abi, Münir Özkul, İhsan Yüce… Ama Münir abinin yeri çok farklıydı. Sofu değildi ama sufi idi. Yaşamın kıymetini bilirdi. Sefil Bilo'yu çekerken Cihangir'de oturdu. Arabayla gider alırdım onu. Yolda Yunus Emre'den şiirler okuturdu bana. Münir abinin beyni bedeninden büyüktü" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜLEN YÜZÜYDÜ'

Oyuncu Nuri Alço da " Bütün evlerin, Türkiye'nin gülen yüzüydü. Onu seyretmek bambaşka. Üç nesile de bakın, evlerin içinde olan bir insandı. Adile Abla ve Münir Abi'yi unutmak mümkün değil. Disiplin, saygı, sevgi… Kendisinden küçük olanlara bile hoş sohbetti, ayrımcılık yapmazdı. Saygıyı ben onlardan öğrendim. En sonda evine gittim, kendisini ziyaret etmiştim. Orada bile 'tanıdın mı' dedim, gayet gülen yüzüyle kafasını salladı. Ama son zamanlarda böbreklerine taşın gelmesi biraz zorlaştırdı hayat yaşamını. Yeri doldurulamayacak çok büyük bir insan.

Törene ayrıca Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolünü üstlenen Tuncay Akçay ve 'Hayta İsmail' karakterine hayat veren Ahmet Arıman da katıldı.

Bazı gazete ve televizyonlarda kullanılan 'Münir Özkul bunadı' ifadesine tepki gösteren Arıman şunları söyledi:

'HER ŞEYİ ANLIYORDU'

"Münir Özkul gibi bir değer unutulabilir mi? Sahne hayatımda, onu seyretmek bir şerefe nail oldum. Sinemaya gelmemin tek nedeni Münir Abi'dir. Tam bir aile babasıydı. Şerefli bir aile babasıydı. Özel hayatında o kadar naif, o kadar mütevazı, o kadar sevecen bir insan ki… Devlet büyükleri, bakanlar onu ziyarete geldi, orada bile o kadar mütevazı duruyor ki… Çok kibar, hep tebessüm eder. Bazı spikerler bunadı falan dedi, asla bunadığını düşünmüyorum. Her şeyi anlıyordu, her şeyi biliyordu. ‘Bunadı' kelimesini, kullanmasınlar.

'DEMEK Kİ BİR GÜZELLİK GETİRMİŞ'

Oyuncu Hamdi Alkan da törene katılan isimler arasındaydı. Türkiye'de 7'den 70'e herkesin Münir Özkul'u tanıdığını belirten Alkan, "Herkes Münir Özkul'u tanıyorsa demek ki bir güzellik getirmiştir. Böyle sanatçılar gelmiyor. Ben onunla çalışırken ondan bir şeyler öğrendiysem ne mutlu bana" dedi.

14 MART'TA ANMA DÜZENLENECEK

Özkul'un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olan tiyatrocu Ferhan Şensoy da 14 Mart'ta bir tören düzenleyecek.

BAŞBAKAN YILDIRIM ÖZKUL'UN CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU

Cenaze namazına Özkul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bazı milletvekilleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile çubuklu formalarıyla Fenerbahçe taraftarları ile çok sayıda seveni katıldı.

Münir Özkul için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Özkul'un naaşı daha sonra zabıtanın omuzlarına alınarak alkışlarla cenaze aracına taşındı. Bu sırada Özkul'un naaşının üzerine karanfiller atıldı.

Camiye TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin de çelenk gönderdi.