Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yine tren kazası: En az 200 yaralı

Banliyö treninin bir vagonunun raydan çıktığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Güney Afrika'da geçen hafta yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu 20 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde banliyö treninin bir vagonunun raydan çıkması sonucu yaklaşık 200 kişi yaralandı.
Banliyö treninin bir vagonunun raydan çıktığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Güney Afrika'da geçen hafta yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu 20 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı.
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