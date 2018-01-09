Irkçılıkla suçlanan giyim devi H&M'den geri adım

İnternet sitesinde siyah bir çocuk mankenin üzerindeki sweatshirt'te 'Ormanın en havalı maymunu' yazması nedeniyle ırkçıkla suçlanan İsveç merkezli giyim devi H&M geri adım attı. Ürün satıştan geri çekildi. Şirkete tepki gösteren son isimlerden biri de ünlü NBA oyuncusu LeBron James oldu.

© AFP 2017/ SAUL LOEB Ünlü giyim devine ırkçılık suçlaması

Giyim devi H&M yaptığı son açıklamada tepkilere neden olan söz konusu fotoğrafın internet sitesinden kaldırıldığını hatırlattı ve şimdi de ürünü satıştan geri çektiklerini duyurdu.

'BİZ H&M ÇALIŞANLARI OLARAK BUNA SADECE KATILABİLİRİZ'

Şirket Twitter'dan yaptığı açıklamada "Birçok kişinin sweatshirt giyen çocuğun fotoğrafından rahatsız olduğunu biliyoruz. Biz H&M çalışanları buna sadece katılabiliriz. Bu fotoğraf çekildiği ve basıldığı için üzgünüz. Bu nedenle kanallarımızdan sadece fotoğrafı kaldırmadık, ürünü de satıştan çektik. Bu tarz olayların tekrar yaşanmasını önlemek için neler olduğunu soruşturacağız" dendi.

Maymun kelimesi dünyanın pek çok yerinde ırkçılar tarafından siyahlara hakaret etmek için kullanılıyor.

Üzerinde 'Ormanın en havalı maymunu' yazan sweatshirt giyen siyah çocuk mankenin şirketin internet sitesinde kullanılmasına son tepki NBA oyuncusu LeBron James'ten geldi.

'FOTOĞRAFA BAKTIĞIMDA GENÇ BİR KRAL GÖRÜYORUM'

Ünlü basketbolcu Instagram hesabındaki paylaşımda söz konusu fotoğrafı montajlayıp çocuk mankene bir kral tacı giydirdi ve üzerine de 'Dünya'nın Kralı' diye yazdı.

James "H&M hepimizi yanlış anladın. Bunu amaçlamıyoruz. Ciddiyim. Ben bu fotoğrafa baktığımda genç bir kral görüyorum. Dünya'nın efendisi, asla inkar edilemez, dokunulmaz bir güç. Biz Afrikalı Ameirkalılar her zaman engelleri aşmak, insanlara yanıldıklarını kanıtlamak ve bunun için de sıkı çalışmak zorundayız. Ama tahmin edin bakalım, biz bunu severiz çünkü yolun sonundaki kazanımlar çok güzeldir" ifadelerini kullandı.

H&M YALNIZ DEĞİL

Son yıllarda adı benzer skandallarla gündeme gelen tek firma H&M değil.

Geçen sene ekimde bir reklamında üstünü çıkaran siyah kadının beyaz bir kadına dönüşmesi nedeniyle cilt bakımı markası Dove ırkçılıkla suçlanmış ve özür dilemek zorunda kalmıştı.

İspanya merkezli giyim firması Zara da 2014 yılında üzerinde Naziler'in Yahudiler'e taktığı sarı Davut yıldızını andıran bir figürün bulunduğu çizgili pijamalarını sert tepkilerin ardından geri çekmişti.