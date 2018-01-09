Hawking'den depresyon için tavsiye

Katıldığı bir konferansta depresyon hakkında tavsiyelerde bulunan dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, "Eğer bir kara delikte olduğunuzu düşünüyorsanız pes etmeyin, bir çıkış yolu var" dedi.

© AFP 2017/ DESIREE MARTIN Hawking: İnsanoğlu 2600 yılında yok olabilir

Londra'daki Kraliyet Enstitüsü'nde düzenlenen Reith Konferansı'nda depresyon hakkında konuşan Hawking, kara delikler ile depresyon arasında şiirsel bir paralellik çizdi ve zihinsel sağlık zorluklarından muzdarip olanlar için umut mesajı verdi:

"Bu konferansın verdiği mesaj, kara deliklerin aslında gösterildiği kadar siyah ve bir zamanlar düşünüldüğü gibi ebedi hapishaneler olmadıklarıdır. Her şey, kara delikten dışarıya veya başka bir evrene bile çıkabilir. Dolayısıyla eğer bir kara delikte olduğunuzu düşünüyorsanız, pes etmeyin, bir çıkış yolu var."

'HEMEN HER ŞEYDE ÇOK ŞANSLIYDIM'

© AFP 2017/ Justin Tallis Ünlü fizikçi Hawking'in doktora tezi 2 milyondan fazla okundu

Hawking ayrıca 400 kişilik kalabalığa başarılarını ve hayatında ne elde ettiğini, özellikle de 1963'te motor nöron hastalığı tanısından bu yana yaşamakla ilgili olarak, "Motor nöron hastalığına yakalanmak talihsiz olsa da, hayatta hemen her şeyde çok şanslıydım" dedi.

Sakatlığının ciddi bir engel oluşturmadığı az sayıdaki alanlardan biri olan teorik fizikte büyüleyici bir zamanda çalıştığı için şanslı olduğunu belirten Hawking, "Yaşam ne kadar zor olursa olsun öfkelenmemek önemlidir" dedi.

Teorik konferansın tamamı 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde BBC Radio 4'te iki ayrı yayın halinde yayınlanacak.