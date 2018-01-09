Kambur balina, dalgıcı köpek balığından korudu

Güney Pasifik Okyanusu’ndaki Cook Adaları yakınlarında dalış yapan biyolog Nan Hauser’ı kendisine yaklaşan kaplan köpek balığının saldırısından bir kambur balina kurtardı. 25 ton ağırlığındaki balina, köpek balığını fark etmeyen Hauser’ı başıyla güvenli bir alana itti.

Independent gazetesinin aktardığına göre, Cook Adaları'ndan biri olan Rarotonga adası açıklarında dalış yapan biyolog Nan Hauser, o sırada kendisine saldırmak üzere yaklaşan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki kaplan köpek balığını fark etmedi. 63 yaşındaki Hauser'ı yanındaki bir kambur balina ölümden kurtardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

‘İLK KEZ KAMERAYA YANSIDI'

Konuyla ilgili açıklama yapan Hauser, böyle bir olayın ilk kez kameraya alındığını söyledi.

Balinanın kendisini başı ve ağzıyla 10 dakika boyunca daha güvenli bir alana doğru ittiğini belirten Hauser, bu görüntülerin balinaların diğer türleri koruma içgüdülerinin varlığının kanıtı olabileceğini ifade etti.

‘BALİNALARIN BENİ KORUDUĞUNU FARK ETMEMİŞTİM'

Hauser "Balinaları korumak için 28 yılımı verdim, onların da beni koruduğunu fark etmemiştim bile. Balina 10 dakikadan fazla beni itti. Korkup ondan uzaklaşmaya çalıştım. Fakat paniklemek istemedim" ifadelerini kullandı.

Hauser, bir başka balinanın da köpek balığını ondan uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.