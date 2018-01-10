Meteoroloji, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

14-15 OCAK'TA KAR
İstanbul’da karın yağacağı tarih Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerinde yer aldı. 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur, 15 Ocak Pazartesi günü ise kar bekleniyor. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.
Haftalık Hava Tahmini (10 — 16 Ocak 2018)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 9 Ocak 2018
Hava sıcaklıklığı; Hafta sonuna kadar önemli bir değişiklik olmayacak, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. pic.twitter.com/XdBxLGPIgT
Geçen yıl bu tarihlerde İstanbul’da yoğun kar yağışı görülmüştü. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken kar yağışı ve soğuklar hayatı olumsuz etkilemişti.
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