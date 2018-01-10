Deneuve: Erkeğin asılması, baştan çıkarması suç değil

'BASKI ARACINA DÖNÜŞTÜ'
Fransız solunun gazetesi Le Monde'da yayımlanan açık mektupta, kadınların, bilhassa profesyonel yaşamda maruz kaldıkları cinsel şiddeti protesto etmelerinin meşru olduğu belirtildi, ama bu protestonun 'cadı avına' dönüştüğü iddia edildi. ''Kadınların bu konuda özgürce konuşmalarını sağlamak için başlayan hareket bugün tam tersine dönüşmüştür. İnsanları siyaseten doğrucu konuşmaları için taciz ediyoruz, bu hizaya girmeyenleri bağırıp susturuyoruz, yeni gerçekliklere aklı yatmayan kadınlara işbirlikçi ve hain muamelesi yapıyoruz'' denilerek şu itiraz dile getirildi:
Amazing.. 100 leading French women, led by Catherine Deneuve, launch resistance to 'man-hating feminism'. https://t.co/Aga4fFqO9B— Piers Morgan (@piersmorgan) 9 Ocak 2018
'BAŞTAN ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK SUÇ DEĞİL'
"Tecavüz bir suçtur ancak birini ısrarla ya da sakarlıkla baştan çıkarmaya çalışmak suç değildir. Güçlerini istismar eden bazı erkeklerin bu hareketine karşı kamuoyu önünde konuşmak meşru ve gerekli olsa da şikayetler kontrolden çıkıyor. Tüm yaptıkları bir dize dokunmak ya da bir öpücük çalmaya çalışmak olsa da erkekler toplu halde cezalandırılıyor, işlerinden kovuluyor."
'CİNSEL ÖZGÜRLÜK TEHLİKEDE'
#BenDe kampanyasına suçlanan erkeklere 'yanıt verme ve kendilerini savunma fırsatı tanımayarak tasfiye dalgası yaratma' eleştirisi getiren imzacılar, cinsel özgürlükleri savunduklarını, baştan çıkarma ve asılmanın da bunun ayrılmaz parçası olduğunu, şimdiki 'cadı avının' ise cinsel özgürlüğü tehlikeye attığını savundu.
Bunun cinsel özgürlüklerin düşmanlarına yani dinci aşırılıkçılara ve en kötü türden gericilere yarayacağı uyarısı yapan açık mektupta, ''Bu, amme yararı adı altında kadınları koruma ve özgürleştirme iddiasıyla aslında kadınları ebedi kurbanlar, ataerkillik şeytanının etkisi altındaki zavallı şeyler statüsüne indirgeyen püritanizmin karakteristiğidir'' denildi.
'ERKEK VE CİNSELLİK NEFRETİNE ULAŞAN FEMİNİZME DAHİL DEĞİLİZ'
Gelinen durumu erkekleri beyinlerini yıkayıp kamuoyu önünde itiraflarda bulunmak ve uygunsuz davranışları için özür dilemek zorunda bırakan 'totaliter topluma' benzeten imzacılar şu vurguyu yaptı: "Kadınlar olarak, güç istismarını kınamanın ötesine geçerek erkek ve cinsellik nefretine ulaşan bu tür bir feminizmin içinde kendimizi görmüyoruz."
Catherine Deneuve might have very different opinions about harassment if she weren't an extraordinarily beautiful, very rich white woman living in a bubble of heightened privilege. And had some empathy.— Colleen Doran (@ColleenDoran) 9 Ocak 2018
ASIA ARGENTO'DAN DENEUVE'E TEPKİ
#BenDe kampanyası, sanat filmlerinin yapımcısı olarak da tanınan Weinstein'ın Hollywood'da pek çok kadına tecavüz ettiğini, cinsel saldırıda bulunduğu kadınları susturmak için kariyerlerini bitirdiği ve tüm sistemin buna göz yumduğunu epey gecikmeli de olsa ortaya çıkardı. Pazar günkü Altın Küre Ödülleri'nde tüm katlımcılar siyah giyerek Hollywood'un bu karanlık yüzünü protesto etti.
Weinstein'ın kurbanlarından olan aktris Asia Argento, Fransa'daki açık mektuba Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi: ''Catherine Deneuve ile diğer Fransız kadınlar, içselleştirdikleri kadın düşmanlığıyla kendilerini geri dönüşü olmayan şekilde lobotomi ettiklerini tüm dünyaya gösterdi.''
Catherine Deneuve and other French women tell the world how their interiorized misogyny has lobotomized them to the point of no return https://t.co/AuH0aZdnCq— Asia Argento (@AsiaArgento) 9 Ocak 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)