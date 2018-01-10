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    Catherine Deneuve

    Deneuve: Erkeğin asılması, baştan çıkarması suç değil

    © AFP 2017/ Gregor Fischer
    Yaşam
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    Fransa'da efsane aktris Catherine Deneuve'ün başını çektiği 100 tanınmış kadın, Le Monde gazetesinde, tacizci erkekleri afişe eden #BenDe kampanyasının 'cadı avına' dönüştüğü, oysa erkeklerin 'kadınlara asılma özgürlüğü' olduğunu savunan bir açık mektup yayımladı.

    Peter Jackson
    © AFP 2017/ ROBYN BECK
    Hollywood'un karanlık yüzü: Tacizci Weinstein'ın bir sözüyle sinema kariyerleri bitirildi
    Hollywood'da ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın sistematik cinsel saldırıları ve kurbanları susturma operasyonlarını ortaya çıkarmak için başlatılan ve daha pek çok ünlü erkeğin cinsel taciz vakalarının ortaya serilmesini sağlayan #MeToo (#BenDe) kampanyasına Fransa'dan tepki geldi. Fransız sinemasının efsane aktrisi Catherine Deneuve'ün başını çektiği 100 tanınmış kadın, #BenDe kampanyasının 'cadı avına' dönüştüğünü, oysa erkeklerin 'kadınlara asılma özgürlüğü' olduğunu savunan bir açık mektup yayımladı.

    'BASKI ARACINA DÖNÜŞTÜ'

    Fransız solunun gazetesi Le Monde'da yayımlanan açık mektupta, kadınların, bilhassa profesyonel yaşamda maruz kaldıkları cinsel şiddeti protesto etmelerinin meşru olduğu belirtildi, ama bu protestonun 'cadı avına' dönüştüğü iddia edildi. ''Kadınların bu konuda özgürce konuşmalarını sağlamak için başlayan hareket bugün tam tersine dönüşmüştür. İnsanları siyaseten doğrucu konuşmaları için taciz ediyoruz, bu hizaya girmeyenleri bağırıp susturuyoruz, yeni gerçekliklere aklı yatmayan kadınlara işbirlikçi ve hain muamelesi yapıyoruz'' denilerek şu itiraz dile getirildi:

    'BAŞTAN ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK SUÇ DEĞİL'

    Gina Lollobrigida
    © AFP 2017/ TIZIANA FABI
    Gina Lollobrigida: İki defa tecavüze uğradım, şikayet etmeye cesaretim olmadı

    "Tecavüz bir suçtur ancak birini ısrarla ya da sakarlıkla baştan çıkarmaya çalışmak suç değildir. Güçlerini istismar eden bazı erkeklerin bu hareketine karşı kamuoyu önünde konuşmak meşru ve gerekli olsa da şikayetler kontrolden çıkıyor. Tüm yaptıkları bir dize dokunmak ya da bir öpücük çalmaya çalışmak olsa da erkekler toplu halde cezalandırılıyor, işlerinden kovuluyor."

    'CİNSEL ÖZGÜRLÜK TEHLİKEDE'

    #BenDe kampanyasına suçlanan erkeklere 'yanıt verme ve kendilerini savunma fırsatı tanımayarak tasfiye dalgası yaratma' eleştirisi getiren imzacılar, cinsel özgürlükleri savunduklarını, baştan çıkarma ve asılmanın da bunun ayrılmaz parçası olduğunu, şimdiki 'cadı avının' ise cinsel özgürlüğü tehlikeye attığını savundu.

    Harvey Weinstein
    © REUTERS/ Andrew Kelly
    Weinstein kendisini taciz ve tecavüzle suçlayanların peşine 'ajan taktı'
    'BUNA PÜRİTENLİK DERLER'

    Bunun cinsel özgürlüklerin düşmanlarına yani dinci aşırılıkçılara ve en kötü türden gericilere yarayacağı uyarısı yapan açık mektupta, ''Bu, amme yararı adı altında kadınları koruma ve özgürleştirme iddiasıyla aslında kadınları ebedi kurbanlar, ataerkillik şeytanının etkisi altındaki zavallı şeyler statüsüne indirgeyen püritanizmin karakteristiğidir'' denildi.

    'ERKEK VE CİNSELLİK NEFRETİNE ULAŞAN FEMİNİZME DAHİL DEĞİLİZ'

    Gelinen durumu erkekleri beyinlerini yıkayıp kamuoyu önünde itiraflarda bulunmak ve uygunsuz davranışları için özür dilemek zorunda bırakan 'totaliter topluma' benzeten imzacılar şu vurguyu yaptı: "Kadınlar olarak, güç istismarını kınamanın ötesine geçerek erkek ve cinsellik nefretine ulaşan bu tür bir feminizmin içinde kendimizi görmüyoruz."

    Paz de la Huerta
    © AFP 2017/ LOIC VENANCE
    Oyuncu Paz de la Huerta yapımcı Weinstein'ı tecavüzle suçladı
    Özellikle Luis Bunuel'in yönettiği, zengin bir kocanın gündüzleri fahişelik yapan eşini canlandırdığı 'Gündüz Güzeli' filmiyle tanınan, kariyerinde Oscar adaylığı da olan 74 yaşındaki Deneuve, daha önce sosyal medyada yürütülen kampanyalara açıkça tepki göstermişti. İmzacılar arasında 'Catherine M'in Cinsel Yaşamı' kitabının yazarı Catherine Millet, sado-mazo kitapların yazarı Catherine Robbe-Grillet, kitap yayımcısı Joelle Losfeld, gazeteci Elisabeth Levu, aktris Ingrid Caven, eski bir porno yıldızı olan radyo sunucusu Brigitte Lahaie de var. 

    ASIA ARGENTO'DAN DENEUVE'E TEPKİ

    75. Altın Küre Ödülleri
    © REUTERS/ Mario Anzuoni
    Kırmızı halıda siyah geçidi: Altın Küre Ödülleri’nde taciz protestosu
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    #BenDe kampanyası, sanat filmlerinin yapımcısı olarak da tanınan Weinstein'ın Hollywood'da pek çok kadına tecavüz ettiğini, cinsel saldırıda bulunduğu kadınları susturmak için kariyerlerini bitirdiği ve tüm sistemin buna göz yumduğunu epey gecikmeli de olsa ortaya çıkardı. Pazar günkü Altın Küre Ödülleri'nde tüm katlımcılar siyah giyerek Hollywood'un bu karanlık yüzünü protesto etti.

    Weinstein'ın kurbanlarından olan aktris Asia Argento, Fransa'daki açık mektuba Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi: ''Catherine Deneuve ile diğer Fransız kadınlar, içselleştirdikleri kadın düşmanlığıyla kendilerini geri dönüşü olmayan şekilde lobotomi ettiklerini tüm dünyaya gösterdi.''

    Etiketler:
    BenDe), MeToo, Le Monde, Catherine Deneuve, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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